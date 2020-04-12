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12 квітня • оновлено в 10:07
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З'явилося моторошне відео з Китаю: поліція побила утікачів з епіцентру коронавірусу

15.5т
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У Китаї відбулися зіткнення на кордоні провінцій Хубей і Цзянсі між поліцією і робітниками, які намагалися покинути епіцентр спалаху коронавірусу COVID-19.

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Як пише Daily Mail, люди з Хубей намагалися перетнути міст між двома провінціями в кінці березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загинули десятки тисяч? З'явилося шокуюче відео з Китаю в розпал коронавірусу

Скріни відео

Поліцейські з двох провінцій зіткнулися один з одним, в той час як люди в масках збіглися з обох боків мосту і почали громити автомобілі поліції. Кілька машин їм вдалося перекинути.

Насильство спалахнуло після того, як поліція встановила барикади, щоб зупинити перехід робітників з Хубей в Цзянси, де, згідно з урядовими даними, було зареєстровано менше 1 тис. випадків COVID-19 і тільки одна смерть.

Зіткнення показало, що китайці не довіряють офіційним запевненням про те, що коронавірус більше не є загрозою.

За інформацією газети, реальні цифри смертей від вірусу в Китаї може в 10-40 разів перевищувати офіційні.

"Пекін стверджує, що COVID-19 в Китаї вбив тільки 3336 осіб, що становить трохи більше третини від нинішньої загальної кількості смертей у Великобританії і 30-ту частину від загального числа жертв у світі", – йдеться в статті.

Китайські джерела повідомили, що:

  • В Ухані крематорії працювали 24 години на добу, щоб позбутися десятків тисяч тіл на піку спалаху в лютому.

  • Коли закінчився карантин в регіоні десятки тисяч похоронних урн з кремованими останками жертв коронавірусу були доставлені родичам з наказом провести похоронні церемонії швидко і тихо.

  • Лікарням було наказано виписувати пацієнтів після того, як 10 березня президент Сі Цзіньпін відвідав Ухань для ефектного оголошення перемоги над вірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Шанхайського університету Цзяо Тонг прийшли до висновку, що майже 80% жителів Китаю заразилися коронавірусом від людей, які були інфіковані, але симптоми у них ще не з'явилися.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
поліція вірус
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семенов Александр
семенов Александр
"По информации газеты" у некоторых патрыотив , через шаровары, видны хвосты ...
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
"люди из Хубэй пытались ПЕРЕСЕКТИ мост между двумя провинциями" Чуббатые, еа какой помойке вас учили русскому языку? )))
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3
1
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Дубовик Леон, чушок, это многое объясняет...)))
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
Бачурин Андрей . . . это украинизм . . . типа переделанное со славянского на гос.язык рашки
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Киевлянин Злой
Киевлянин Злой
А в Киеве перемола, если не тестировать то и болезни вроде как нет
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Світ

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