З'явилися нові подробиці про звільнення українців у Мінську

Звільнені волонтери Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв дісталися до посольства України в Мінську.

Як повідомила в Facebook організація "Восток SOS", наразі їх життю і здоров'ю ніщо не загрожує.

"Проте, поки вони не перетнуть україно-білоруський кордон і не опиняться дома, ми утримаємось від коментарів про події. Впевнені, вже скоро ви зможете отримати всю детальну інформацію безпосередньо від Євгена та Костянтина у Києві", – йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що волонтери просять трохи спокою і перепочити, оскільки поспати останні 2 дні не вдавалось достатньо.

"Ми щиро вдячні за професійну злагоджену роботу МЗС України і посольства України в РБ, які знаходились на постійному контакті", – додали в "Восток SOS".

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