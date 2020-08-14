З'явилися нові подробиці про звільнення українців у Мінську
Звільнені волонтери Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв дісталися до посольства України в Мінську.
Як повідомила в Facebook організація "Восток SOS", наразі їх життю і здоров'ю ніщо не загрожує.
"Проте, поки вони не перетнуть україно-білоруський кордон і не опиняться дома, ми утримаємось від коментарів про події. Впевнені, вже скоро ви зможете отримати всю детальну інформацію безпосередньо від Євгена та Костянтина у Києві", – йдеться в повідомленні.
В організації зазначили, що волонтери просять трохи спокою і перепочити, оскільки поспати останні 2 дні не вдавалось достатньо.
"Ми щиро вдячні за професійну злагоджену роботу МЗС України і посольства України в РБ, які знаходились на постійному контакті", – додали в "Восток SOS".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Білорусі проти Рєуцького та Васильєва було зареєстровано кримінальне провадження. Чоловіків підозрювали у причетності до масових заворушень, що загрожувало від трьох до восьми років ув'язнення.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на затримання в Білорусі двох українських волонтерів і третьої громадянки Оксани Альошиної. Він попередив, що наша держава діятиме жорстко, захищаючи права своїх людей.
14 серпня Рєуцького та Васильєва звільнили. Рєуцький розповів про катування з боку білоруських силовиків у слідчому ізоляторі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на звільнення затриманих у Білорусі українців.