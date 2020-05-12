З'явилися нові фото лікаря з Китаю, який "почорнів" від коронавірусу

У Китаї у двох пацієнтів із коронавірусом сильно потемніла шкіра через побічні ефекти лікування. Один із заражених зауважив, що колір повільно повертається до норми після перемоги над хворобою.

Як пише Daily Mail, лікаря Ю Фан, який підхопив вірус у січні на роботі, виписали з лікарні в Ухані на початку травня. Як розповів його представник, тонус шкіри у медика був викликаний антибіотиком, який він отримав під час лікування.

Недавні відеозаписи пана Ю показують, що 9 травня медик виглядав набагато здоровішим і схожим на себе.

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Професор Дуань Цзюнь, заступник директора Департаменту невідкладної медичної допомоги в лікарні дружби Китай-Японія, заявив, що антибіотик, яким лікували пацієнта привів до гіперпігментації, але у міру одужання вона буде зникати.

Раніше медики повідомляли, що пошкодження печінки при перенесеній хворобі та поширенні вірусу по всьому організму може викликати почорніння шкіри.

dailymail.co.uk

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що близько половини дітей, госпіталізованих із коронавірусом COVID-19, страждають від пошкодження легенів.