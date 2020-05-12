З'явилися нові фото лікаря з Китаю, який "почорнів" від коронавірусу

Гліб Іванов Світ 23:58, 12.05.2020 Оновлено: 00:04, 13.05.2020

У Китаї у двох пацієнтів із коронавірусом сильно потемніла шкіра через побічні ефекти лікування. Один із заражених зауважив, що колір повільно повертається до норми після перемоги над хворобою.

Як пише Daily Mail, лікаря Ю Фан, який підхопив вірус у січні на роботі, виписали з лікарні в Ухані на початку травня. Як розповів його представник, тонус шкіри у медика був викликаний антибіотиком, який він отримав під час лікування.

Недавні відеозаписи пана Ю показують, що 9 травня медик виглядав набагато здоровішим і схожим на себе.

Скріншот

Професор Дуань Цзюнь, заступник директора Департаменту невідкладної медичної допомоги в лікарні дружби Китай-Японія, заявив, що антибіотик, яким лікували пацієнта привів до гіперпігментації, але у міру одужання вона буде зникати.

Раніше медики повідомляли, що пошкодження печінки при перенесеній хворобі та поширенні вірусу по всьому організму може викликати почорніння шкіри.

dailymail.co.uk
dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що близько половини дітей, госпіталізованих із коронавірусом COVID-19, страждають від пошкодження легенів.

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