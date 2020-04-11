Летіли на віллу з дівчатами: з'явилися кадри "перехоплення" українського бізнесмена у Франції

У мережі з'явилися кадри "перехоплення" групи бізнесменів, серед яких – українець, які незважаючи на карантин через коронавірус хотіли прилетіти в елітну віллу в Каннах (Франція) з Великобританії.

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Відео та фото опублікувало Daily Mail. Журналісти зазначили, що вартість оренди особняка оцінюється в 50 000 фунтів стерлінгів за ніч. До нього прямувала група з десяти осіб: трьох бізнесменів, трьох молодих жінок і різного персоналу.

Вартість самої вілли під назвою Alang Alang – 60 млн фунтів стерлінгів.

Літак, який орендувала група Daily Mail

Відомо, що групу зупинили співробітники митниці та поліції аеропорту Марсель-Прованс, заборонивши бізнесменам виходити з приватного літака.

Після трьох годин суперечок лайнеру наказали повернутися до Великобританії. Ніхто з "туристів" у результаті не перетнув кордон Франції, тому штрафів вони не отримали. Однак, за незаконний оштрафували пілотів літака.

Маршрут приватного лайнера Daily Mail

При цьому один із бізнесменів сказав Daily Mail, що вони нібито направлялися на віллу, щоб укласти комерційну угоду, яка створила б більше 900 робочих місць.

Чоловік стверджував, що, крім трьох мільярдерів, інші в групі були охоронцями, секретарями та перекладачами.

Бізнесмен також сказав, що поїздка була заброньована декількома днями раніше, і звинуватив французьку владу в "дурості". "Проблема полягала в дурному невігластві за часів COVID-19", – обурився він.

затримання літака Daily Mail

Поліція зі свого боку повідомила, що чоловікам, які прилетіли з аеродрому Фарнборо в Гемпширі, було по 40-50 років. Із ними на борту летіли жінки у віці 20 років, яких бізнесмени назвали супроводжуючими, проте називати імена відмовилися.

Бізнесмени прилетіли до Франції на літаку Embraer Legacy, вартість оренди якого – 5 300 фунтів стерлінгів на годину. Три вертольоти, які були заброньовані, щоб доставити групу в особняк, не мали права на зліт.

Alang Alang Daily Mail

Поліція заявила, що один із членів групи найняв приватний літак в аеропорту і вилетів до Німеччини. Інші на чолі з багатим хорватом, який живе в Лондоні й оплатив всю поїздку, полетіли назад до Великобританії.

Alang Alang Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зможуть повернути гроші за зірваний через коронавірус відпочинок у туроператора, але це займе кілька місяців.