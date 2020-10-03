З'явилися фото й відео наслідків ракетного обстрілу житлових будинків у Карабасі

Мирослав Семенюк Світ 11:27, 3.10.2020 Оновлено: 12:03, 3.10.2020

Місто Степанакерт у Нагірному Карабасі з 2 жовтня піддається інтенсивному артилерійському обстрілу.

Інформаційний штаб Арцаха опублікував наслідки обстрілу Степанакерта (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У суботу вранці після кількох вибухів у Степанакерті оголошено повітряну тривогу. Обстріл міста триває, чутно звуки ударів. За попередніми даними, одна людина загинула, 11 поранені.

Як пише Telegram-канал Mash, під час потрапляння снаряда в один із будинків, вибуховою хвилею жінку викинуло з третього поверху будинку навпроти – у той час, коли вона розвішувала білизну. Вона померла на місці.

Жителі Степанакерта, переважно жінки й діти, стали стихійно залишати місто і їхати до Вірменії. Їх вивезенням займаються місцеві таксисти й волонтери з Єревана.

Степанакерт піддається інтенсивному артилерійському обстрілу
Після кількох вибухів у Степанакерті оголошено повітряну тривогу
За попередніми даними, в Степанакерті одна людина загинула, 11 поранено
Вибуховою хвилею жінку викинуло з третього поверху
Карта конфлікту в Нагірному Карабасі
OBOZREVATEL

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