З'явилися фото й відео наслідків ракетного обстрілу житлових будинків у Карабасі
Місто Степанакерт у Нагірному Карабасі з 2 жовтня піддається інтенсивному артилерійському обстрілу.
Інформаційний штаб Арцаха опублікував наслідки обстрілу Степанакерта (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
У суботу вранці після кількох вибухів у Степанакерті оголошено повітряну тривогу. Обстріл міста триває, чутно звуки ударів. За попередніми даними, одна людина загинула, 11 поранені.
Як пише Telegram-канал Mash, під час потрапляння снаряда в один із будинків, вибуховою хвилею жінку викинуло з третього поверху будинку навпроти – у той час, коли вона розвішувала білизну. Вона померла на місці.
Жителі Степанакерта, переважно жінки й діти, стали стихійно залишати місто і їхати до Вірменії. Їх вивезенням займаються місцеві таксисти й волонтери з Єревана.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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