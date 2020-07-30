З'явилися фото і особисті дані затриманих у Білорусі вагнерівців
У мережі з'явилися анкети, заповнені затриманими в Білорусі членами ПВК Вагнера, а також фотографії, зроблені "службою безпеки" в таборі підготовки бойовиків у Краснодарському краї РФ.
Як пише "Новая газета", найвідоміший із затриманих – 42-річний Андрій Бакунович.
"Снайпер Бакунович брав участь у бойових діях в рядах Вагнера на території самопроголошеної Луганської народної республіки з 2014 року, в січні 2015 року був серйозно поранений. Лікувався в Луганську, потім у військовому клінічному госпіталі Південного військового округу Росії. Після одужання в складі "групи Вагнера" неодноразово вилітав у сирійські відрядження. Дані експертів ООН про участь Бакуновича в лівійських подіях нам підтвердити поки не вдалося, але, з огляду на його історію, це цілком можливо", – йдеться в матеріалі.
Білоруська преса, посилаючись на Службу безпеки України, називає Бакуновича уродженцем Білорусі, який має як російське, так і українське громадянство. Але згідно з документами, Бакунович, хоча і має близьких родичів в Брестській області, народився в Сибіру. Про його білоруське громадянство достовірних відомостей немає.
Старший групи – Олексій Сапронов, 42 роки, позивний "Моздок". До 2013 року – водій в МВС РФ. У Вагнера теж водій, з осені 2014 року. Незважаючи на неповну середню освіту, в ПВК зробив кар'єру.
Сергій Маслов, 31 рік, "Артист". Родом з-під Калуги. Недовчений курсант прикордонного інституту рік провів прапорщиком в прикордонних військах, ще рік – бійцем в міністерському ОМОНі "Зубр", а з 2012 року – мийник машин, таксист, кур'єр. До Вагнера в кулеметну обслугу прийшов навесні 2016 року. Побував у Сирії.
Рустем Зайдуллін, 45 років, позивний "Салім". З Башкирії. У 2001-2003 роках служив за контрактом в розвідці на території Чечні, інші роки – в приватній охороні. Як приватний охоронець, притягувався до кримінальної відповідальності за перевищення повноважень. У Вагнера – не пізніше 2015 року. У послужному списку Сирія, Україна.
Олексій Волгін, 45 років, "Волга". Житель Старого Оскола, ветеран чеченської кампанії 1999-2000 років. Стрілок, водій бойових машин. У Вагнера з серпня 2014 року.
Сергій Павленко, 46 років. Позивний "Знаменськ", живе в Краснодарі. Майор запасу, військова спеціальність – захист інформації. У мирному житті фахівець з логістики. У Вагнера з 2016 року.
Рінат Карімов, 35 років. "Аватар". Будівельник із Челябінська. У 2015 році воював у "Мотороли" в батальйоні "Спарта", з весни 2016 року – у Вагнера.
Тахір Бахтігараєв, позивний "Фартовий", сорокарічний водій з Пермі. У Вагнера з початку 2015 року. Побував у Сирії.
Володимир Лі, 31 рік, позивний "Музикант". Ростовський. Командир розрахунку великокаліберного кулемета. Після звільнення з армії в 2010 році (розвідник-радист) підробляв без офіційного оформлення кухарем або будівельником.
Схожий життєвий шлях у Сергія "Люца" Щербакова з Астрахані, його земляка Дениса "Баяна" Харитонова, Павла Самаріна з Нижегородської області.
Про Олександра Алтухова, Андрія Кожевнікова і Рафіка Танова настільки докладних даних немає, відомо, що вони в складі "Вагнера" відвідували Сирію.
"Прямих свідчень про приналежність до "групи Вагнера" Олега Дриги, Олександра Руденка, Максима Кошмана, Геннадія Фетісова, Олександра Шубіна, Ігоря Шеломенцева, Андрія Токаренка, Федора Сергєєва і Артема Шацького у нас поки немає. Але ці бійці настільки необережно поводилися в соціальних мережах, розміщуючи свої фото зі зброєю, а іноді і в формі зі знаками приналежності до збройних формувань ЛНР або ДНР, що потрапили на український сайт "Миротворець"... Брали участь вони в українських подіях у складі "Вагнера" чи приєдналися (якщо приєдналися) до найвідомішої в Росії ПВК пізніше – не встановлено", – пише видання.
Значимої інформації про інших чоловіків (Міляєва, Сидорова, Бубнова, Нижника, Селіхова, Фоміна, Єкімова, Сердюкова, Зябліцева), не знайдено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
При цьому адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі.