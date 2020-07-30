З'явилися фото і особисті дані затриманих у Білорусі вагнерівців

У мережі з'явилися анкети, заповнені затриманими в Білорусі членами ПВК Вагнера, а також фотографії, зроблені "службою безпеки" в таборі підготовки бойовиків у Краснодарському краї РФ.

Як пише "Новая газета", найвідоміший із затриманих – 42-річний Андрій Бакунович.

"Снайпер Бакунович брав участь у бойових діях в рядах Вагнера на території самопроголошеної Луганської народної республіки з 2014 року, в січні 2015 року був серйозно поранений. Лікувався в Луганську, потім у військовому клінічному госпіталі Південного військового округу Росії. Після одужання в складі "групи Вагнера" неодноразово вилітав у сирійські відрядження. Дані експертів ООН про участь Бакуновича в лівійських подіях нам підтвердити поки не вдалося, але, з огляду на його історію, це цілком можливо", – йдеться в матеріалі.

Білоруська преса, посилаючись на Службу безпеки України, називає Бакуновича уродженцем Білорусі, який має як російське, так і українське громадянство. Але згідно з документами, Бакунович, хоча і має близьких родичів в Брестській області, народився в Сибіру. Про його білоруське громадянство достовірних відомостей немає.

Паспорт Андрія Бакуновича novayagazeta.ru

Підтвердження серйозного поранення Бакуновича в 2015 році novayagazeta.ru

Довідка про поранення Бакуновича novayagazeta.ru

Старший групи – Олексій Сапронов, 42 роки, позивний "Моздок". До 2013 року – водій в МВС РФ. У Вагнера теж водій, з осені 2014 року. Незважаючи на неповну середню освіту, в ПВК зробив кар'єру.

Андрій Сапронов novayagazeta.ru

У листуванні в месенджері Сапронов – "старший групи" Скрін відео

Анкета Сапронова novayagazeta.ru

Сергій Маслов, 31 рік, "Артист". Родом з-під Калуги. Недовчений курсант прикордонного інституту рік провів прапорщиком в прикордонних військах, ще рік – бійцем в міністерському ОМОНі "Зубр", а з 2012 року – мийник машин, таксист, кур'єр. До Вагнера в кулеметну обслугу прийшов навесні 2016 року. Побував у Сирії.

Сергій Маслов novayagazeta.ru

Распорт Маслова з проханням про зарахування в розрахунок "Корд" novayagazeta.ru

Рустем Зайдуллін, 45 років, позивний "Салім". З Башкирії. У 2001-2003 роках служив за контрактом в розвідці на території Чечні, інші роки – в приватній охороні. Як приватний охоронець, притягувався до кримінальної відповідальності за перевищення повноважень. У Вагнера – не пізніше 2015 року. У послужному списку Сирія, Україна.

Рустем Зайдуллін novayagazeta.ru

Анкета Зайдулліна novayagazeta.ru

Олексій Волгін, 45 років, "Волга". Житель Старого Оскола, ветеран чеченської кампанії 1999-2000 років. Стрілок, водій бойових машин. У Вагнера з серпня 2014 року.

Олексій Волгін novayagazeta.ru

Анкета Волгіна novayagazeta.ru

Сергій Павленко, 46 років. Позивний "Знаменськ", живе в Краснодарі. Майор запасу, військова спеціальність – захист інформації. У мирному житті фахівець з логістики. У Вагнера з 2016 року.

Сергій Павленко novayagazeta.ru

Анкета Павленка novayagazeta.ru

Рінат Карімов, 35 років. "Аватар". Будівельник із Челябінська. У 2015 році воював у "Мотороли" в батальйоні "Спарта", з весни 2016 року – у Вагнера.

Рінат Карімов novayagazeta.ru

Тахір Бахтігараєв, позивний "Фартовий", сорокарічний водій з Пермі. У Вагнера з початку 2015 року. Побував у Сирії.

Паспорт Тахіра Бахтігараєва novayagazeta.ru

Розпорядження Бахтігараєва на випадок загибелі novayagazeta.ru

Володимир Лі, 31 рік, позивний "Музикант". Ростовський. Командир розрахунку великокаліберного кулемета. Після звільнення з армії в 2010 році (розвідник-радист) підробляв без офіційного оформлення кухарем або будівельником.

Володимир Лі novayagazeta.ru

Рапорт Лі novayagazeta.ru

Схожий життєвий шлях у Сергія "Люца" Щербакова з Астрахані, його земляка Дениса "Баяна" Харитонова, Павла Самаріна з Нижегородської області.

Сергій Щербаков novayagazeta.ru

Денис Харитонов novayagazeta.ru

Павло Самарін novayagazeta.ru

Про Олександра Алтухова, Андрія Кожевнікова і Рафіка Танова настільки докладних даних немає, відомо, що вони в складі "Вагнера" відвідували Сирію.

"Прямих свідчень про приналежність до "групи Вагнера" Олега Дриги, Олександра Руденка, Максима Кошмана, Геннадія Фетісова, Олександра Шубіна, Ігоря Шеломенцева, Андрія Токаренка, Федора Сергєєва і Артема Шацького у нас поки немає. Але ці бійці настільки необережно поводилися в соціальних мережах, розміщуючи свої фото зі зброєю, а іноді і в формі зі знаками приналежності до збройних формувань ЛНР або ДНР, що потрапили на український сайт "Миротворець"... Брали участь вони в українських подіях у складі "Вагнера" чи приєдналися (якщо приєдналися) до найвідомішої в Росії ПВК пізніше – не встановлено", – пише видання.

Значимої інформації про інших чоловіків (Міляєва, Сидорова, Бубнова, Нижника, Селіхова, Фоміна, Єкімова, Сердюкова, Зябліцева), не знайдено.

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