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З'явилися фото і особисті дані затриманих у Білорусі вагнерівців

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12,9 т.
Всього затримано 33 бойовики

Всього затримано 33 бойовики.

У мережі з'явилися анкети, заповнені затриманими в Білорусі членами ПВК Вагнера, а також фотографії, зроблені "службою безпеки" в таборі підготовки бойовиків у Краснодарському краї РФ.

Як пише "Новая газета", найвідоміший із затриманих – 42-річний Андрій Бакунович.

"Снайпер Бакунович брав участь у бойових діях в рядах Вагнера на території самопроголошеної Луганської народної республіки з 2014 року, в січні 2015 року був серйозно поранений. Лікувався в Луганську, потім у військовому клінічному госпіталі Південного військового округу Росії. Після одужання в складі "групи Вагнера" неодноразово вилітав у сирійські відрядження. Дані експертів ООН про участь Бакуновича в лівійських подіях нам підтвердити поки не вдалося, але, з огляду на його історію, це цілком можливо", – йдеться в матеріалі.

Білоруська преса, посилаючись на Службу безпеки України, називає Бакуновича уродженцем Білорусі, який має як російське, так і українське громадянство. Але згідно з документами, Бакунович, хоча і має близьких родичів в Брестській області, народився в Сибіру. Про його білоруське громадянство достовірних відомостей немає.

Паспорт Андрія Бакуновича

Паспорт Андрія Бакуновича novayagazeta.ru

Підтвердження серйозного поранення Бакуновича в 2015 році

Підтвердження серйозного поранення Бакуновича в 2015 році novayagazeta.ru

Довідка про поранення Бакуновича

Довідка про поранення Бакуновича novayagazeta.ru

Старший групи – Олексій Сапронов, 42 роки, позивний "Моздок". До 2013 року – водій в МВС РФ. У Вагнера теж водій, з осені 2014 року. Незважаючи на неповну середню освіту, в ПВК зробив кар'єру.

Андрій Сапронов

Андрій Сапронов novayagazeta.ru

У листуванні в месенджері Сапронов – "старший групи"

У листуванні в месенджері Сапронов – "старший групи" Скрін відео

Анкета Сапронова

Анкета Сапронова novayagazeta.ru

Сергій Маслов, 31 рік, "Артист". Родом з-під Калуги. Недовчений курсант прикордонного інституту рік провів прапорщиком в прикордонних військах, ще рік – бійцем в міністерському ОМОНі "Зубр", а з 2012 року – мийник машин, таксист, кур'єр. До Вагнера в кулеметну обслугу прийшов навесні 2016 року. Побував у Сирії.

Сергій Маслов

Сергій Маслов novayagazeta.ru

Распорт Маслова з проханням про зарахування в розрахунок "Корд"

Распорт Маслова з проханням про зарахування в розрахунок "Корд" novayagazeta.ru

Рустем Зайдуллін, 45 років, позивний "Салім". З Башкирії. У 2001-2003 роках служив за контрактом в розвідці на території Чечні, інші роки – в приватній охороні. Як приватний охоронець, притягувався до кримінальної відповідальності за перевищення повноважень. У Вагнера – не пізніше 2015 року. У послужному списку Сирія, Україна.

Рустем Зайдуллін

Рустем Зайдуллін novayagazeta.ru

Анкета Зайдулліна

Анкета Зайдулліна novayagazeta.ru

Олексій Волгін, 45 років, "Волга". Житель Старого Оскола, ветеран чеченської кампанії 1999-2000 років. Стрілок, водій бойових машин. У Вагнера з серпня 2014 року.

Олексій Волгін

Олексій Волгін novayagazeta.ru

Анкета Волгіна

Анкета Волгіна novayagazeta.ru

Сергій Павленко, 46 років. Позивний "Знаменськ", живе в Краснодарі. Майор запасу, військова спеціальність – захист інформації. У мирному житті фахівець з логістики. У Вагнера з 2016 року.

Сергій Павленко

Сергій Павленко novayagazeta.ru

Анкета Павленка

Анкета Павленка novayagazeta.ru

Рінат Карімов, 35 років. "Аватар". Будівельник із Челябінська. У 2015 році воював у "Мотороли" в батальйоні "Спарта", з весни 2016 року – у Вагнера.

Рінат Карімов

Рінат Карімов novayagazeta.ru

Тахір Бахтігараєв, позивний "Фартовий", сорокарічний водій з Пермі. У Вагнера з початку 2015 року. Побував у Сирії.

Паспорт Тахіра Бахтігараєва

Паспорт Тахіра Бахтігараєва novayagazeta.ru

Розпорядження Бахтігараєва на випадок загибелі

Розпорядження Бахтігараєва на випадок загибелі novayagazeta.ru

Володимир Лі, 31 рік, позивний "Музикант". Ростовський. Командир розрахунку великокаліберного кулемета. Після звільнення з армії в 2010 році (розвідник-радист) підробляв без офіційного оформлення кухарем або будівельником.

Володимир Лі

Володимир Лі novayagazeta.ru

Рапорт Лі

Рапорт Лі novayagazeta.ru

Схожий життєвий шлях у Сергія "Люца" Щербакова з Астрахані, його земляка Дениса "Баяна" Харитонова, Павла Самаріна з Нижегородської області.

Сергій Щербаков

Сергій Щербаков novayagazeta.ru

Денис Харитонов

Денис Харитонов novayagazeta.ru

Павло Самарін

Павло Самарін novayagazeta.ru

Про Олександра Алтухова, Андрія Кожевнікова і Рафіка Танова настільки докладних даних немає, відомо, що вони в складі "Вагнера" відвідували Сирію.

"Прямих свідчень про приналежність до "групи Вагнера" Олега Дриги, Олександра Руденка, Максима Кошмана, Геннадія Фетісова, Олександра Шубіна, Ігоря Шеломенцева, Андрія Токаренка, Федора Сергєєва і Артема Шацького у нас поки немає. Але ці бійці настільки необережно поводилися в соціальних мережах, розміщуючи свої фото зі зброєю, а іноді і в формі зі знаками приналежності до збройних формувань ЛНР або ДНР, що потрапили на український сайт "Миротворець"... Брали участь вони в українських подіях у складі "Вагнера" чи приєдналися (якщо приєдналися) до найвідомішої в Росії ПВК пізніше – не встановлено", – пише видання.

Значимої інформації про інших чоловіків (Міляєва, Сидорова, Бубнова, Нижника, Селіхова, Фоміна, Єкімова, Сердюкова, Зябліцева), не знайдено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьЧВК Вагнерабойовики
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