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11 січня • оновлено в 09:24
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З'явилася відеореконструкція ракетного удару по літаку МАУ

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У мережі показали відеореконструкцію моменту ракетної атаки на літак МАУ, який збили іранські військові, як вони стверджують, помилково.

Так, події відобразив у ролику американський телеканал ABC News. За даними журналістів, через кілька хвилин після зльоту літака Міжнародних авіаліній України Boeing 737 був зафіксований радарами (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).

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Скріншот з відео

Скріншот з відео

Після цього у напрямку літака нібито були запущені дві ракети.

На відео показано, що один зі снарядів вибухнув поблизу літака, а інший – потрапив безпосередньо в нього, після чого почалася пожежа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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