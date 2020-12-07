З'явилася розгадка загадкових монолітів з усього світу. Фото

Загадкові сріблясті моноліти, встановлені в різних місцях планети, виявилися роботою американської артгрупи The Most Famous Artist.

Як пише New York Post, спершу інформацію про моноліти опублікували на Instagram-сторінці, де повідомлялася навіть ціна такого артоб'єкта – 45 тисяч доларів.

Пізніше художники опублікували проєкт створення моноліту. Також показали нову фігуру, яку встановили в Національному парку Джошуа-Трі (Каліфорнія, США).

Моноліт Instagram / themostfamousartist

"Можу сказати, що ми добре відомі трюками такого роду й пропонуємо послуги зі створення справжніх артоб'єктів у вигляді "монолітів". Поки що я не можу надати більше знімків, але обіцяю зробити це в найближчі дні і тижні", – розповів засновник артгрупи Метті Мо.

Виготовлення моноліту Instagram / themostfamousartist

Виготовлення моноліту артгрупою The Most Famous Artist Instagram / themostfamousartist

Зазначається, що співавтором монолітів також може бути фотограф Ерік Джунко, який раніше в мережі публікував знімки з обрисами монолітів.

Ціна моноліту – 45 тисяч доларів Instagram / themostfamousartist

Як повідомляв OBOZREVATEL, у пустелі штату Юта в США було знайдено металевий моноліт, схожий на реквізит фільму "2001 рік: Космічна одіссея" Стенлі Кубрика.

Пізніше загадковий моноліт зник з Юти, і його встановили в Румунії на пагорбі Батче Доамней у місті П'ятра-Нямці.