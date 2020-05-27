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28 травня • оновлено в 02:52
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З'явилася реакція мережі на зрив запуску Crew Dragon

2.1т
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Зрив довгоочікуваного запуску космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах.

Деякі користувачі висловили співчуття у зв'язку зі скасуванням польоту, інші відреагували з гумором (щоб подивитися реакцію, проскрольте новину до кінця).

"Кожен раз, коли зазнаєте невдачі, коли все зірвалося, коли все проти вас, згадуйте цей момент і кажіть собі кодові слова: "нічого, буває. Наступна спроба 30 травня". Все точно вийде. Спочатку у Маска, а потім і у нас", – зазначила Ярослава Гресь.

"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon

Бізнесмен Гарік Корогодський підкреслив, що "людина не може полетіти на Марс, поки не відкрили Дрім Таун".

"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon

"Роскосмос взяв на себе відповідальність за погані погодні умови на мисі Канаверал. Як тобі таке Елон Маск?" – написав Дмитро Виноградов.

"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon

У свою чергу блогер Антон Хондзе висловив співчуття тим, хто чотири години дивився трансляцію.

"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon
"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon
"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon
"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon
"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon
"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon

Як повідомляв OBOZREVATEL, через погодні умови перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon, який мав відбутися 27 травня о 23:33, скасували. Його перенесли на іншу дату – 30 травня на 22:22.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
SpaceX NASA
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