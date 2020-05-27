"Відповідальність за погоду взяв на себе Роскосмос": як в мережі відреагували на зрив запуску Crew Dragon

Зрив довгоочікуваного запуску космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах.

Деякі користувачі висловили співчуття у зв'язку зі скасуванням польоту, інші відреагували з гумором (щоб подивитися реакцію, проскрольте новину до кінця).

"Кожен раз, коли зазнаєте невдачі, коли все зірвалося, коли все проти вас, згадуйте цей момент і кажіть собі кодові слова: "нічого, буває. Наступна спроба 30 травня". Все точно вийде. Спочатку у Маска, а потім і у нас", – зазначила Ярослава Гресь.

Бізнесмен Гарік Корогодський підкреслив, що "людина не може полетіти на Марс, поки не відкрили Дрім Таун".

"Роскосмос взяв на себе відповідальність за погані погодні умови на мисі Канаверал. Як тобі таке Елон Маск?" – написав Дмитро Виноградов.

У свою чергу блогер Антон Хондзе висловив співчуття тим, хто чотири години дивився трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через погодні умови перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon, який мав відбутися 27 травня о 23:33, скасували. Його перенесли на іншу дату – 30 травня на 22:22.

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