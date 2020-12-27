З'ясувалося, як подарована Лаврову українська ікона потрапила в Боснію

Позолочена ікона XVIII століття із зображенням Святого Миколая, написана в Луганську, перед тим, як потрапити в Боснію і Герцеговину (БіГ) і бути подарованою міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, побувала в Сербії.

Як пише "Балканський оглядач" у Facebook, голові президії БіГ Мілораду Додіку ікону подарував глава асоціації сербських ветеранів Душко Вукотич.

Зі свого боку Вукотич нібито отримав образ від ватажків "Л/ДНР" 2018 року, коли відвідував Донбас для участі в засіданні об'єднання "Спадкоємці перемоги".

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію і Белград", – заявив колишній глава асоціації ветеранів Сербії Драган Савич.

Водночас він зазначив, що не знає, чи були якісь супровідні документи на цей об'єкт культурної спадщини.

Сам Вукотич заяви на свою адресу коментувати відмовився, сказавши, що розслідування має вести Інтерпол.

"У мене немає намірів захищатися і тим самим годувати різних божевільних. Всім відомо, що Інтерпол займається цією справою. Нехай люди роблять свою роботу", – наголосив він.

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