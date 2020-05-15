З'ясувалося, скільки часу COVID-19 живе на грошах

Юрій Сергієнко Світ 20:03, 15.05.2020 Оновлено: 22:03, 15.05.2020

Коронавірус COVID-19 може затримуватися на паперових купюрах до двох днів, тому варто обмежити передачу предметів із рук у руки.

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Про це заявив російський мікробіолог Євген Плісов, передає "Рамблер". Він пояснив, як знизити ризик зараження.

"Головне – не купюри, хоча це теж важливий предмет, який ви передаєте з рук у руки різних людей в період епідемії, важливо знезаражувати те, чим ви чіпаєте обличчя, тобто руки", – зазначив мікробіолог.

За його словами, для знезараження купюр їх можна залишити полежати на пару днів.

Загалом Плісов рекомендує не використовувати готівку під час пандемії, найкраще користуватися безконтактною оплатою, якщо є така можливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, COVID-19 найдовше живе на пластиці або нержавійці. На поверхнях із цих матеріалів він здатний залишатися активним протягом двох-трьох днів.

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