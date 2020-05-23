Є ймовірність, що імунітет від COVID-19 існуватиме всього півроку.

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Як повідомляє DailyMail, дослідники з Амстердамського університету регулярно перевіряли 10 чоловіків на наявність чотирьох різних коронавірусів протягом 35 років. Вони не такі небезпечні як COVID-19, але спостерігається одна загальна тенденція – імунітет від них діє всього лише півроку.

Вчені відзначили, що приблизно раз на рік ці чоловіки хворіли на коронавіруси і вже через шість місяців після одужання кількість антитіл значно падала.

Так, дослідники прийшли до висновку, що людству, можливо, доведеться хворіти COVID-19 щорічно. Однак вірусолог з Університету Редінга Йен Джонс зазначив, що стверджувати це не можна. Все-таки ті чотири коронавіруси викликали легкі хвороби, а відповідно, і невелику кількість антитіл.

З'ясувалося, що імунітет до коронавірусу може тривати тільки шість місяців

Проте вже зараз це дослідження ставить під сумнів використання "паспортів здоров'я", які хочуть використовувати для безпечного пересування між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди, які перехворіли застудою, можуть мати імунітет проти COVID-19.