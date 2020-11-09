З'ясувалося, хто не привітав Байдена з перемогою на виборах у США: в Росії вже пояснили
Не "надіслали" поздоровлення демократу глави РФ, Туреччини, КНР і КНДР
Таке "мовчання" нібито говорить про дипломатичні виклики, які стоять перед Байденом
Хоча в Кремлі запевнили, що просто чекають офіційного підбиття підсумків голосування
Лідери Росії, Туреччини й Китаю, а також низки інших країн досі не привітали кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.
Про це повідомляє Bloomberg. Видання припускає, що таке "мовчання" говорить не лише про дипломатичні виклики, які стоять перед новим американським лідером, але й про нетрадиційний підхід до них, який демонстрував його попередник.
"У той час як з усього світу посипалися привітання демократу Джо Байдену у зв'язку з його перемогою над президентом-республіканцем Дональдом Трампом, деякі світові лідери помітно спокійні", – йдеться у повідомленні.
Агентство навело слова представника Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбіня, який зізнався, що Китай не поспішає вітати нового президента США.
"Ми в курсі, що Байден вже оголосив про перемогу на виборах, і ми розуміємо, що результат виборів може визначитися за підсумками проведення американських правових процедур", – підкреслив чиновник.
Такої ж думки дотримується і президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Мовчать поки і глава Російської Федерації Володимир Путін, популістський лідер Бразилії Жаір Больсонару, котрого прозвали "Трампом тропіків". Крім них, лідери Північної Кореї Кім Чен Ин і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. В останньої країни, нагадаємо, тривалий час зберігається напруженість у відносинах зі США.
Водночас у Кремлі вже пояснили, що доцільно дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів у США, перш ніж вітати обраного президента. Так, прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що "між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тією, яка була чотири роки тому, коли Путін негайно привітав Трампа, "різниця є очевидною".
"Там (у США) мають бути певні юридичні процедури, які було анонсовано чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення", – цитує слова представника Кремля "Європейська правда".
Пєсков також додав, мовляв, чотири роки тому не було анонсів юридичного оскарження підсумків голосування в Штатах. Прикметно, що він не став відповідати на запитання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за результатами виборів у США кандидат від демократів Джо Байден попередньо переміг у Пенсильванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.
Українські політики і чиновники в соцмережах почали вітати Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.
До цих привітань приєдналися і президент України Володимир Зеленський, а також очільник ОП Андрій Єрмак.