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З'ясувалося, чому США не продавали Україні зброю

12.6тЧитати матеріал російською

США не продавали Україні зброю, так як боялися, що вона потрапить у руки ворога через процвітання корупції в нашій країні.

Таку заяву зробив посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, рівень довіри США до української влади значно зріс, порівняно з 2014 роком.

"Нам потрібно було зробити в Україні дві речі – показати, що немає корупційної складової у тих поставках, які йдуть зі Сполучених Штатів, і що вона не потрапить ворогові через якісь корупційні дії, і що вона буде надійно збережена від потрапляння на російську сторону , будемо відвертими. І ми це показали", – пояснив він.

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Зброя від США для України

Зброя від США для України

"112"

При цьому Чалий не уточнює, яку саме зброю отримає Україна. Хоча дипломат розповів, що тільки в цьому році допомога на оборону і безпеку склала 365 млн, включаючи 50 млн на летальну зброю.

"Озброєння, якого немає у нас і є зараз в американській армії. Не буду говорити про специфікації, або типи. Ми довели, що ми є такі партнери, що зберігаємо секрети. Але цей список можна знайти у рішеннях конгресу", – зазначив посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна звернулася до США із запитом про придбання військового обладнання.

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Тема
Військова допомога Україні
Особа
Валерій Чалий
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
"Выяснилось, почему США не продавали Украине оружие" ... Только дошло до ...
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Юг Руси
Юг Руси
"...... из-за процветания коррупции в нашей стране." - Но сейчас-то совсем другое дело! ))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вот это версия)))) А может причины две и они банальны...1.Путин Трампу приказал 2.У вас животных просто нет денег...Самолёт стоит 50 млн долларов...Вы не в состоянии даже его половинку купить)))
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H Ya
H Ya
CARGO 100, двуглавые питушки уверены, что путен не носит каблуки.
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CARGO 100
CARGO 100
Сидоров Андрей, а селюки уверены, шо летака дешевле самолета ...
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