З'ясувалося, чому США не продавали Україні зброю

США не продавали Україні зброю, так як боялися, що вона потрапить у руки ворога через процвітання корупції в нашій країні.

Таку заяву зробив посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, рівень довіри США до української влади значно зріс, порівняно з 2014 роком.

"Нам потрібно було зробити в Україні дві речі – показати, що немає корупційної складової у тих поставках, які йдуть зі Сполучених Штатів, і що вона не потрапить ворогові через якісь корупційні дії, і що вона буде надійно збережена від потрапляння на російську сторону , будемо відвертими. І ми це показали", – пояснив він.

Зброя від США для України "112"

При цьому Чалий не уточнює, яку саме зброю отримає Україна. Хоча дипломат розповів, що тільки в цьому році допомога на оборону і безпеку склала 365 млн, включаючи 50 млн на летальну зброю.

"Озброєння, якого немає у нас і є зараз в американській армії. Не буду говорити про специфікації, або типи. Ми довели, що ми є такі партнери, що зберігаємо секрети. Але цей список можна знайти у рішеннях конгресу", – зазначив посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна звернулася до США із запитом про придбання військового обладнання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!