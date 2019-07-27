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З'ясували правду про MН17: Росія атакувала розслідувачів, що вивели її на чисту воду

6.6т Читати матеріал російською

Британське видання Bellingcat заявило про кібератаку, пов'язану з їх розслідуваннями щодо Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив засновник команди Bellingcat Еліот Хіггінс, назвавши сайт мішенню РФ.

"І знову Bellingcat стає мішенню кібератак, і, швидше за все, вони пов'язані з нашою роботою щодо Росії.

Я вважаю, що одним із способів виміряти наш вплив є те, як часто агенти Російської Федерації намагаються атакувати нас, або це роблять їх хакери, або тролі, або медіа", – написав він.

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Ілюстрація. Кібератака Росії

Ілюстрація. Кібератака Росії

Information Age

Згодом Хіггінс додав, що, ймовірно, російські хакери атакували захищену платформу електронної пошти, яка використовується розслідувачами, пише "Радіо Свобода".

Йдеться про швейцарську ProtonMail, яка минулого тижня повідомила про спроби "скомпрометувати своїх користувачів".

Відомо, що атака була спрямована, зокрема, проти журналістів-розслідувачів, що вивчають діяльність російської розвідки.

Відзначимо, Bellingcat відомий розслідуваннями щодо збитого в 2014 році над Донбасом малазійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нещодавно Bellingcat спростувала версію росЗМІ, що виправдує спійманого СБУ колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "ДНР" Володимира Цемаха.

  • Так, Цемах як екс-начальник ППО може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines.

  • Однак російські пропагандисти заявили, що в гучному інтерв'ю терорист не говорив про "Бук", яким був збитий пасажирський лайнер, а нібито вимовив нецензурне слово.

  • Експерти Bellingcat провели експеримент із використанням просунутого механізму перетворення тексту в мову та з'ясували, що це брехня.

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Теги
Bellingcat Кібератака Росія
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Глупые ватные тролли, будьте любезны, ответьте на вопрос. Если по вашей «логике» Боинг МН 17 сбила Украина, то ПОЧЕМУ вдруг Россия договаривается о денежных компенсациях семьям погибших?
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hunt andres
hunt andres
Stepanenko Sania, Кто тебе об это КУЙНЕ рассказал? Обоз?:-)))
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hunt andres
hunt andres
Твари, вам уже малазийцы рассказали о том, как ЦРУ и СБУ пытались завладеть черными ящиками боинга. Не удалось. Малайзия отрицает вину России в случившемся. Ждем, когда Трамп выдаст спутниковые снимки о том, как какелы сбили малазийский боинг.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а где правда,скорее всего и одна баба сказала..
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