З'ясували правду про MН17: Росія атакувала розслідувачів, що вивели її на чисту воду

Британське видання Bellingcat заявило про кібератаку, пов'язану з їх розслідуваннями щодо Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив засновник команди Bellingcat Еліот Хіггінс, назвавши сайт мішенню РФ.

"І знову Bellingcat стає мішенню кібератак, і, швидше за все, вони пов'язані з нашою роботою щодо Росії.

Я вважаю, що одним із способів виміряти наш вплив є те, як часто агенти Російської Федерації намагаються атакувати нас, або це роблять їх хакери, або тролі, або медіа", – написав він.

Згодом Хіггінс додав, що, ймовірно, російські хакери атакували захищену платформу електронної пошти, яка використовується розслідувачами, пише "Радіо Свобода".

Йдеться про швейцарську ProtonMail, яка минулого тижня повідомила про спроби "скомпрометувати своїх користувачів".

Відомо, що атака була спрямована, зокрема, проти журналістів-розслідувачів, що вивчають діяльність російської розвідки.

Yet again, Bellingcat finds itself targeted by cyber attacks, almost certainly linked to our work on Russia. I guess one way to measure our impact is how frequently agents of the Russian Federation try to attack it, be it their hackers, trolls, or media. https://t.co/DtixLzMDpI