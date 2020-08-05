З'ясувалася причина масової загибелі слонів в Африці: не браконьєри та не хвороба

Причиною загибелі сотні слонів в африканській країні Ботсвана стали природні токсини.

Про це повідомляють місцеві зоозахисники, передає AFP. Однак остаточний висновок про загибель тварин ще належить зробити після більш ретельного вивчення.

Глава відділу Дикої природи і парків Ботсвани Сиріл Таоло повідомив, що остаточний висновок ще не винесено, однак є наукове обгрунтування того, що деякі бактерії можуть природно виробляти токсини при знаходженні в стоячій воді.

"Грунтуючись на деяких попередніх результатах, які ми отримали, ми розглядаємо природні токсини як потенційну причину смерті. Але на сьогоднішній день ми не зробили висновок про те, що є остаточною причиною смертності", – зазначив він.

Відзначимо, що в Ботсвані знаходиться найбільша в світі популяція слонів, яка може налічувати близько 130 тисяч особин. Починаючи з березня цього року, знайдені мертвими 281 слон, хоча незалежні екологи стверджували, що загинули більше 350.

Раніше вважали, що слони могли бути отруєні ціанідом, який застосовують браконьєри. Однак трупи тварин були нетронуті. Також тести відкинули версію загибелі від сибірки, яку розглядали деякі екологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у масовій загибелі слонів в Ботсвані підозрювали коронавірус.