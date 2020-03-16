Зв'язку не було, але гуляти можна: українці, що застрягли в Єгипті, розповіли про ізоляцію

Ситуація з українцями в Єгипті, які не можуть вилетіти додому через карантин у зв'язку з коронавірусом, залишається спокійною.

Про це розповіла OBOZREVATEL українська туристка, яка відпочиває в готелі Coral Sea Sensatori Resort 5* в Шарм Ель Шейху (щоб подивитися фото готелю, проскрольте новину до кінця).

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"Вчора цілий день був відсутній зв'язок у всьому регіоні Шарм Ель Шейх, то до вечора народ вже дуже хвилювався, не було зв'язку з рідними", – зазначила вона.

Також, за словами українки, у неділю з'явилася інформація, що туроператор Join UP! відмовився повертати туристів, що додало хвилювання.

"Увечері від готельного гіда новин не було, лише повідомив, що сьогодні ще не вилітаємо, вранці також новин не було, ввечері обіцяють інформацію про виліт додому", – додала вона.

Туристка уточнила, що вони не ізольовані в номерах, перебування продовжено за рахунок туроператора.

"Готель чудовий, харчування, обслуговування прекрасні. Нарікань немає. Відпочиваємо на тому ж рівні, нічого не змінилося", – сказала співрозмовниця.

Ті, хто хоче, їздять в місто, обмежень по пересуванню ніяких немає.

Готель Coral Sea Sensatori Resort 5* tripadvisor.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українців закрили на карантин 15 березня. Всього в Єгипті виявилися заблоковані близько 60 тисяч наших співгромадян.

На карантині в єгипетському готелі Reef Oasis Beach Resort 5* знаходяться 750 громадян Україничерез підозру на коронавірус.

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