Звіряче вбивство і розчленування Хашоггі: опубліковано сенсаційний список причетних

Державний департамент США опублікував список із 16 осіб, яких вважає підозрюваними у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Проти них вводяться візові санкції.

В оприлюдненому документі зазначено, що обмежувальні заходи введені відповідно до закону, який передбачає, що "у випадках, коли держсекретар має перевірену інформацію про причетність посадових осіб іноземних урядів до серйозної корупції або грубих порушень прав людини, ці особи і члени їх сімей не мають права в'їзду у США".

"Державний секретар США Майкл Помпео публічно оголосив санкції проти низки осіб за їх роль у вбивстві Джамаля Хашоггі", – сказано в заяві.

Джамаль Хашоггі ВВС

При цьому проводиться перелік із 16 осіб, причетних до розправи над саудівським журналістом:

Сауд аль-Кахтані

Махер Мутреб

Салах аль-Тубайгі

Мешал Албостані

Наїф Аларіфі

Мохаммед Альзахрані

Мансур Абахусейн

Халід Алотаібі А

бдулазіз Альхавсаві

Валід Альсехрі Т

хар Альхарбі

Фахад Альбалаві

Бадр Алотаібі

Мустафа Алмадані

Саїф Алькахтані

Турки Алсехрі.

Нагадаємо, що Джамаль Хашоггі – колумніст американського видання The Washington Post, який виступав із критикою саудівського уряду і принца Мухаммеда. Він числився безвісти зниклим після того, як зайшов у будівлю консульства у Стамбулі 2 жовтня. Пізніше з'явилася інформація, що він був жорстоко вбитий на території диппредставництва. Є версія, що його розчинили у кислоті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше припустили, що розчленоване тіло Хашоггі могло бути вивезене з Туреччини у валізах.

Правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста в колодязі на території консульства.

У ЦРУ впевнені, що саме принц Саудівської Аравії віддав наказ про ліквідацію опозиціонера.

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