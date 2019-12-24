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24 грудня • оновлено в 19:27
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Звинуватив Європу: Путін зробив гучну заяву про Сталіна і Гітлера

1.3т
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Глава Росії Володимир Путін звинуватив європейських президентів в контактах з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

На зустрічі з керівництвом Федеральних зборів РФ Путін спробував "відбілити" репутацію радянського диктатора Йосипа Сталіна під час Другої світової війни.

"Починаючи з 1934 року почала створюватися правова база співробітництва з нацистською Німеччиною багатьох європейських держав. Сталін, як би до нього не ставитися, не заплямував себе прямим спілкуванням з Гітлером. Він з ним не зустрічався. А перші особи найбільших європейських держав зробили це", – заявив Путін.

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Адольф Гітлер і Володимир Путін

Адольф Гітлер і Володимир Путін

колаж

Як писав OBOZREVATEL, на своїй прес-конференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

У відповідь на це Польща заявила, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Путін Адольф Гітлер (Adolf Hitler) Йосип Сталін
Місце
Росія
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