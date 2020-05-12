Звинувачують владу в смертях родичів: тисячі іспанців звернулися до суду через COVID-19

Кирило Лютий Світ 01:00, 13.05.2020 Оновлено: 08:38, 13.05.2020

Понад три тисячі громадян Іспанії подали колективну скаргу до Верховного суду проти уряду.

Як передає El Mundo, вони звинуватили прем'єр-міністра Педро Санчеса і 22 членів його уряду в тому, що вони нібито недостатньо протидіяли в боротьбі з коронавірусом, через що померли їхні родичі.

3268 громадян подали скаргу, назвавши "злочин" влади наслідком "серйозної нерозсудливості".

За їхніми словами, уряд поставив свої інтереси вище здоров'я людей, не наважившись вводити карантинні заходи ще в кінці лютого.

Відзначимо, Іспанія перебуває на другому місці в світі й на першому в Європі за кількістю випадків захворювання COVID-19: з початку епідемії захворіли майже 270 тисяч осіб, з яких померли 10%. Вилікувалися понад 180 тисяч людей.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, у світі на коронавірус захворіли понад 4,3 мільйона чоловік, з яких майже 290 тисяч померли. Вилікувалися 1,5 мільйона чоловік.

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