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Звільненій ведучій NBC запропонували роботу в росЗМІ, але потім передумали

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Звільнену після расистського скандалу з американського телеканалу NBC журналістку Мегін Келлі запросили працювати на російське телебачення.

Відповідну пропозицію в ефірі озвучив провідний вечірньої програми "Время" на пропагандистському "Первом канале" Кирило Клеймьонов.

"Дорога Мегін, дорога! Плюнь ти на своє начальство і взагалі плюнь, приїжджай до нас в Росію, в місто-герой Москву, так що там в Москву? Прямо ось в цю студію приїжджай, будемо разом вести програму "Время", "Тайм" по-вашому, і любов мільйонів наших чоловіків буде з тобою, і заздрість мільйонів жінок" - заявив він.

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Звільненій ведучій NBC запропонували роботу в росЗМІ, але потім передумали

Келлі бере інтерв'ю у Путіна

Журналіст пояснив, що справжньою причиною звільнення Келлі є те, що вона брала інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна і "полюбилася росіянам".

Однак пізніше в прес-службі "Першого каналу" слова Клеймьонова назвали "іронією", передає ТАСС.

"Це, звичайно, була іронія. Але якщо ми отримаємо резюме Мегін Келлі, обіцяємо його розглянути", - сказав співрозмовник агентства.

Келлі звинуватили в расизмі після обговорення в ефірі NBC. "У вас будуть неприємності, якщо ви загрімуєтесь під темношкірого на Хеллоуїн, будучи білим, або під білого - будучи чорним. Коли я була дитиною, це вважалося нормальним на той час, поки ви носите костюм персонажа", - сказала вона.

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Пізніше вона вибачилася за це висловлювання. Наступного разу в ефірі телеканалу вийшов серпневий випуск її програми, а представник NBC повідомив, що вона буде "йти до кінця тижня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни назвали найбільш ''крутих'' пропагандистів Путіна.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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