Звільненій ведучій NBC запропонували роботу в росЗМІ, але потім передумали

Звільнену після расистського скандалу з американського телеканалу NBC журналістку Мегін Келлі запросили працювати на російське телебачення.

Відповідну пропозицію в ефірі озвучив провідний вечірньої програми "Время" на пропагандистському "Первом канале" Кирило Клеймьонов.

"Дорога Мегін, дорога! Плюнь ти на своє начальство і взагалі плюнь, приїжджай до нас в Росію, в місто-герой Москву, так що там в Москву? Прямо ось в цю студію приїжджай, будемо разом вести програму "Время", "Тайм" по-вашому, і любов мільйонів наших чоловіків буде з тобою, і заздрість мільйонів жінок" - заявив він.

Келлі бере інтерв'ю у Путіна

Журналіст пояснив, що справжньою причиною звільнення Келлі є те, що вона брала інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна і "полюбилася росіянам".

Однак пізніше в прес-службі "Першого каналу" слова Клеймьонова назвали "іронією", передає ТАСС.

"Це, звичайно, була іронія. Але якщо ми отримаємо резюме Мегін Келлі, обіцяємо його розглянути", - сказав співрозмовник агентства.

Келлі звинуватили в расизмі після обговорення в ефірі NBC. "У вас будуть неприємності, якщо ви загрімуєтесь під темношкірого на Хеллоуїн, будучи білим, або під білого - будучи чорним. Коли я була дитиною, це вважалося нормальним на той час, поки ви носите костюм персонажа", - сказала вона.

Пізніше вона вибачилася за це висловлювання. Наступного разу в ефірі телеканалу вийшов серпневий випуск її програми, а представник NBC повідомив, що вона буде "йти до кінця тижня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни назвали найбільш ''крутих'' пропагандистів Путіна.