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5 травня • оновлено в 11:33
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Звідки взявся коронавірус: експертка оцінила версію з витоком

8.8т
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Підтвердження того, що коронавірус вийшов із лабораторії в китайському місті Ухань, можуть з'явиться не раніше ніж наприкінці 2020 року.

Таке припущення висловила в інтерв'ю "Сегодня" завідувачка відділу репродукції вірусів Інституту мікробіології і вірусології ім. Заболотного Світлана Загородня.

"Я не бачу поки підтверджень, але не можу сказати, що можна заперечити. Річ у тім, що на цю групу вірусів не звертали належної уваги. Коронавіруси постійно циркулюють, спричинюють гострі респіраторні вірусні інфекції, але це був 1%, і на нього не звертали уваги", – зазначила кандидатка біологічних наук.

Звідки взявся коронавірус: експертка оцінила версію з витоком

Звідки взявся коронавірус: експертка оцінила версію з витоком

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За її словами, вірус міг циркулювати й раніше, якщо в нього природне походження.

"Просто на певному етапі виникли мутації, і він набув великої вірулентності та, відповідно, більшого патогенезу для організму людини. Щодо того, чи лабораторний цей штам – поки вся наукова література говорить, що ні. Але вже реальні дані про вірус будуть не раніше ніж наприкінці року", – резюмувала Загородня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США офіційно звинуватили Китай у тому, що коронавірус походитьть із лабораторії в Ухані.

Американська розвідка дізналася, що Китай нібито приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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