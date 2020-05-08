Звідки пішов коронавірус: у ВООЗ зробили заяву про джерело

У Всесвітній організації охорони здоров'я немає підтверджених даних про те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.

Про це повідомив експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій (що передаються людині від тварин. – Ред.) та продовольчої безпеки Пітер Бен Ебарек, передає ТАСС.

Ринок в Китаї

"Цей ринок точно відігравав якусь роль (у поширенні коронавірусу. – Ред.). Або як джерело спалаху, або під час його поширення. Але ми не знаємо напевно, чи був він джерелом спалаху", – зазначив він.

Водночас експерт ВООЗ не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

Нагадаємо, що в США заявили, що коронавірус вийшов із китайської лабораторії в Ухані.

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