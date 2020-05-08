Звідки пішов коронавірус: у ВООЗ зробили заяву про джерело
У Всесвітній організації охорони здоров'я немає підтверджених даних про те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.
Про це повідомив експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій (що передаються людині від тварин. – Ред.) та продовольчої безпеки Пітер Бен Ебарек, передає ТАСС.
"Цей ринок точно відігравав якусь роль (у поширенні коронавірусу. – Ред.). Або як джерело спалаху, або під час його поширення. Але ми не знаємо напевно, чи був він джерелом спалаху", – зазначив він.
Водночас експерт ВООЗ не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.
Нагадаємо, що в США заявили, що коронавірус вийшов із китайської лабораторії в Ухані.
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Майк Помпео заявляв: влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавіруси, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.