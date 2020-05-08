Звідки пішов коронавірус: у ВООЗ зробили заяву про джерело

У Всесвітній організації охорони здоров'я немає підтверджених даних про те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.
Про це повідомив експерт ВООЗ по зоонозних інфекцій (що передається людині від тварин – Ред.) та продовольчої безпеки Пітер Бен Ебарек, повідомляє ТАСС.
Ринок в Китаї
"Цей ринок точно грав якусь роль (в поширенні коронавірусу – Ред.) – або як джерело спалаху, або при її поширенні. Але ми не знаємо напевно, чи був він джерелом спалаху", – зазначив він.
При цьому експерт ВООЗ не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, і згодом вона поширилася серед населення.
Нагадай, що в США заявили, що коронавірус вийшов з китайської лабораторії в Ухані.
Як писав OBOZREVATEL :
Раніше Майк Помпео заявляв: влада США впевнені в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавіруси, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.
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