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8 травня • оновлено в 13:26
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Звідки пішов коронавірус: у ВООЗ зробили заяву про джерело

8.3т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я немає підтверджених даних про те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.

Про це повідомив експерт ВООЗ по зоонозних інфекцій (що передається людині від тварин – Ред.) та продовольчої безпеки Пітер Бен Ебарек, повідомляє ТАСС.

Ринок в Китаї

Ринок в Китаї

"Цей ринок точно грав якусь роль (в поширенні коронавірусу – Ред.) – або як джерело спалаху, або при її поширенні. Але ми не знаємо напевно, чи був він джерелом спалаху", – зазначив він.

При цьому експерт ВООЗ не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, і згодом вона поширилася серед населення.

Нагадай, що в США заявили, що коронавірус вийшов з китайської лабораторії в Ухані.

Як писав OBOZREVATEL :

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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