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''Звичайний папірець'' для ''розкольників'': Томос для України розлютив РПЦ

13тЧитати матеріал російською

У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

Зокрема голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папірцем".

"Томос — папірець, що є результатом невгамовних політичних і особистих амбіцій. Підписаний з порушенням канонів і тому не має жодної канонічної сили", — написав він у своєму каналі Telegram.

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Також у РПЦ заявили, що патріарх Варфоломій нібито остаточно відірвав себе від світового православ'я, вручивши Томос "розкольникам" в Україні.

Водночас архієпископ УПЦ Климент Вечеря стверджує, що надання автокефалії ПЦУ нібито є порушенням всіх святоотецьких і апостольських правил.

"Церкви не створюють патріархи і президенти. Церкву створив Господь, і ніхто не має жодного права створювати нові церкви. Те, що зараз творить Константинопольський патріарх, є грубим порушенням усіх святоотецьких і апостольських правил, за якими церква жила 2 тисячі років", – розлютився він.

''Звичайний папірець'' для ''розкольників'': Томос для України розлютив РПЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви і висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Santi Amonito
Santi Amonito
Как раз "рпц" и "сотворили" 2 раза: первый раз - питер-раз, а второй - коба. Так о каком "створении господнем" их "политправославия" гундосят гундяевцы?
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Скала Богдан
Скала Богдан
Простим папірцем був Будапешський меморандум, так що тепер кацап іди на хуй.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Горят ватные пердаки
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