''Звичайний папірець'' для ''розкольників'': Томос для України розлютив РПЦ

У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

Зокрема голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папірцем".

"Томос — папірець, що є результатом невгамовних політичних і особистих амбіцій. Підписаний з порушенням канонів і тому не має жодної канонічної сили", — написав він у своєму каналі Telegram.

Томос для України Сегодня

Також у РПЦ заявили, що патріарх Варфоломій нібито остаточно відірвав себе від світового православ'я, вручивши Томос "розкольникам" в Україні.

Водночас архієпископ УПЦ Климент Вечеря стверджує, що надання автокефалії ПЦУ нібито є порушенням всіх святоотецьких і апостольських правил.

"Церкви не створюють патріархи і президенти. Церкву створив Господь, і ніхто не має жодного права створювати нові церкви. Те, що зараз творить Константинопольський патріарх, є грубим порушенням усіх святоотецьких і апостольських правил, за якими церква жила 2 тисячі років", – розлютився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із поверненням канонічної церкви і висловив надію на позитивні зміни в релігійному житті України.