Звернувшись до Путіна, Лукашенко порушив закон, – Колесникова

Олександр Лукашенко, який займав п'ять термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, створив загрозу національній безпеці, коли звернувся по допомогу до російського лідера Володимира Путіна.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" членкиня президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова наголосила, що такі дії підпадають під статтю 361 КК Білорусі.

"Путін відкрито всьому світу заявив – білорусам і всьому міжнародному співтовариству – про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся по допомогу до іноземної держави. Це загроза національній безпеці – стаття 361, пункт 2 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь", – пояснила вона.

За словами Колесникової, опозиція розуміє, що Лукашенко намагатиметься втриматися при владі будь-якою ціною, і це їх хвилює найбільше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що вже сформовано резерв із правоохоронців, яких він готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон застеріг Путіна від вторгнення в Білорусь.