Звернувшись до Путіна, Лукашенко порушив закон, – Колесникова

Звернення Лукашенко до Путіна розцінили як загрозу нацбезпеці.

Олександр Лукашенко, який займав п'ять термінів поспіль обіймав посаду президента Білорусі, створив загрозу національній безпеці, коли звернувся за допомогою до російського лідера Володимира Путіна.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" членкиня президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова підкреслила, що такі дії підпадають під статтю 361 КК Білорусі.

"Путін відкрито всьому світу заявив – білорусам і всьому міжнародному співтовариству – про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся за допомогою до іноземної держави. Це загроза національній безпеці – стаття 361, пункт 2 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь", – пояснила вона.

За словами Колесникової, опозиція розуміє, що Лукашенко намагатиметься втриматися при владі будь-якою ціною, і це їх хвилює найбільше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що вже сформовано резерв з правоохоронців, яких він готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон застеріг Путіна від вторгнення в Білорусь.

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