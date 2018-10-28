Звернулася до НАТО: Польща запанікувала через Росію

Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО зміцнювати східний фланг, оскільки "імперські амбіції Росії очевидні".

"Сьогодні імперські амбіції Москви є очевидними для всіх. Тому ми повинні зміцнювати східний фланг НАТО", - цитує Дуду його прес-служба.

Президент Польщі також зазначив, що він робить висновки виходячи з фактів. Так, протягом останніх 10-ти років РФ двічі змінювала силою кордони в Європі: у 2008 році - в Грузії, у 2014 році - в Україні.

Анджей Дуда

"В обох випадках юридично визнані кордони двох країн досі не відновлені", - підкреслив Дуда.

Він нагадав, що екс-президент Польщі Лех Качинський ще у 2008 році передбачив розвиток ситуації, сказавши: "Сьогодні Грузія, завтра - Україна, післязавтра балтійські країни, а пізніше, можливо, прийде час і на мою країну - Польщу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше були названі нові цілі Росії для захоплення. Науковий співробітник Інституту економічної політики імені Гайдара Сергій Жаворонков вважає, що президент РФ Володимир Путін готується до ескалації сухопутних бойових дій не тільки на території України і Сирії.