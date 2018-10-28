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Звернулася до НАТО: Польща запанікувала через Росію

2.4тЧитати матеріал російською

Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО зміцнювати східний фланг, оскільки "імперські амбіції Росії очевидні".

"Сьогодні імперські амбіції Москви є очевидними для всіх. Тому ми повинні зміцнювати східний фланг НАТО", - цитує Дуду його прес-служба.

Президент Польщі також зазначив, що він робить висновки виходячи з фактів. Так, протягом останніх 10-ти років РФ двічі змінювала силою кордони в Європі: у 2008 році - в Грузії, у 2014 році - в Україні.

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Анджей Дуда

Анджей Дуда

"В обох випадках юридично визнані кордони двох країн досі не відновлені", - підкреслив Дуда.

Він нагадав, що екс-президент Польщі Лех Качинський ще у 2008 році передбачив розвиток ситуації, сказавши: "Сьогодні Грузія, завтра - Україна, післязавтра балтійські країни, а пізніше, можливо, прийде час і на мою країну - Польщу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше були названі нові цілі Росії для захоплення. Науковий співробітник Інституту економічної політики імені Гайдара Сергій Жаворонков вважає, що президент РФ Володимир Путін готується до ескалації сухопутних бойових дій не тільки на території України і Сирії.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
Об'єкти
НАТОРосія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пшеки мерзкие гиены,не связывайтесь с ними шароварники,в смысле предать и обьебать они вам фору в сто очков дадут.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Еще один попрошайка... Это порошенко его укусил, заразил попрошайничеством...
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