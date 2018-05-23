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Звернення Юлії Скрипаль: в Росії побачили британський слід

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Представники посольства Росії у Великобританії не повірили в щирість звернення дочки екс-полковника ГПУ Сергія Скрипаля Юлії після отруєння в Солсбері.

"Юлія зачитувала заздалегідь написаний текст. Більш того, судячи з цілої низки оборотів, це був переклад з англійської, причому оригінал було складено носієм мови. Опубліковані власноручні листи Юлії двома мовами підтверджують це враження", - сказано в заяві відомства.

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"При всій повазі до приватного життя Юлії та інтересів її безпеки, відеоролик не звільняє владу Великобританії від зобов'язань по Консульських конвенціях. На Сполученому Королівстві лежить обов'язок дати нам можливість поспілкуватися з Юлією безпосередньо, щоб переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском. Поки що у нас є всі підстави підозрювати зворотне", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Юлія Скрипаль записала відеозвернення, в якому заявила, що сподівається повернутися в Росію, при цьому відмовившись від допомоги посольства РФ.

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Тема
Отруєння Скрипаля
Место
Росія
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