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ПолітикаЕкономіка

"Зґвалтували на Майдані": Соловйов брудно образив Україну

3.3тЧитати новину російською

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов озвучив брудне образливе висловлювання на адресу України, заявивши, що вона "зґвалтувала" власну Конституцію на Майдані (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Його їдку реакцію викликали слова українського громадського діяча Вадима Трюхана про незаконність терористичних проросійських угрупувань, що діють на Донбасі, в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, гість студії зазначив, що згідно з Конституцією України, Донецька і Луганська області є невід'ємними частинами української території, а єдині законні силові структури - це Збройні сили, Служба безпеки, Генеральна прокуратура та інші державні інституції, які не мають нічого спільного з "Л/ДНР".

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"Я б з вами погодився, якби ваша Конституція не була зґвалтована, розірвана і знищена на Майдані. Тому що ви порушили власну Конституцію, вигнавши законно обраного президента незаконними способами", - обурено висловився пропагандист, намагаючись, крім усього, вступитися за утікача Віктора Януковича, дії якого й призвели до початку війни в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов образливо висловився про сучасних українців, назвавши їх "бандерівськими недобитками".

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаєвромайдан
Особи
Вадим ТрюханВолодимир СоловйовВіктор Янукович
Місце
Росія
Об'єкти
терористи "ДНР"Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниГенеральна прокуратура України
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Yemb yuri
Yemb yuri
Краину и так ипут все кому не лень. Какое же это оскорбление?
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