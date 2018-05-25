"Зґвалтували на Майдані": Соловйов брудно образив Україну

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов озвучив брудне образливе висловлювання на адресу України, заявивши, що вона "зґвалтувала" власну Конституцію на Майдані (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Його їдку реакцію викликали слова українського громадського діяча Вадима Трюхана про незаконність терористичних проросійських угрупувань, що діють на Донбасі, в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, гість студії зазначив, що згідно з Конституцією України, Донецька і Луганська області є невід'ємними частинами української території, а єдині законні силові структури - це Збройні сили, Служба безпеки, Генеральна прокуратура та інші державні інституції, які не мають нічого спільного з "Л/ДНР".

"Я б з вами погодився, якби ваша Конституція не була зґвалтована, розірвана і знищена на Майдані. Тому що ви порушили власну Конституцію, вигнавши законно обраного президента незаконними способами", - обурено висловився пропагандист, намагаючись, крім усього, вступитися за утікача Віктора Януковича, дії якого й призвели до початку війни в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов образливо висловився про сучасних українців, назвавши їх "бандерівськими недобитками".