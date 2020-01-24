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24 січня • оновлено в 21:47
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Зустрінеться із Зеленським та Міноборони через війну на Донбасі: держсекретар США оголосив про візит в Україну

1.3т
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Державний секретар США Майк Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Про це повідомила в п'ятницю, 24 січня, представниця Держдепу США Морган Ортагус, передає "Інтерфакс-Україна". Також заплановані переговори з главою українського МЗС Вадимом Пристайком.

Відзначається, що Помпео має намір "висловити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України". Він також візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

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Вже 1 лютого голова Держдепу прибуде до Мінська (Білорусь), де проведе зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і главою МЗС Володимиром Макеєвим, щоб "підтвердити бажання США нормалізувати двосторонні відносини".

Крім того, Вашингтон має намір "відзначити прихильність США суверенній, незалежній та процвітаючій Білорусі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Помпео скасував закордонний тур, у рамках якого планував візит в Україну, а також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. 22 січня на економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що незабаром очікується візит глави Держдепу США.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Олександр Лукашенко Вадим Пристайко Андрій Загороднюк Володимир Зеленський Майк Помпео
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
настоящий украинский патриот - продал Роллс-Ройс, купил сброю и пошел на фронт... пришел с фронта и купил 10 Роллс-Ройсов...
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Холопы слишком медленно утилизируют друг друга. Хозяин недоволен. Печенюшки надо отрабатывать.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Вояж,вояж! белый господин посмотрит колонии!
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