"Зустрінемося!" КНДР відкрито пригрозила США ядерною війною

КНДР відмовиться від саміту зі США, якщо Вашингтон дотримуватиметься "незаконних і обурливих дій".

Про це заявила заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі, передає РБК.

При цьому прозвучали нові погрози стосовно ядерної війни.

"Зустрінуться США з нами в залі засідань або вони зустрінуться з нами в ядерному протистоянні, повністю залежить від рішення і поведінки Сполучених Штатів", - сказала вона.

За словами чиновниці Північної Корем, якщо США "образять добру волю і будуть чіплятися за незаконні і обурливі дії", саміту з американцями не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про припинення ядерних і ракетних випробувань і закрив випробувальний ядерний полігон.

Також з'явилася інформація, що представники розвідок США і КНДР проводять прямі секретні переговори для підготовки зустрічі Трампа і Кім Чен Ина .

15 квітня США спільно з Південною Кореєю провели навчання "Max Thunder". У них були задіяні близько 2 тисяч військових із двох держав. У КНДР заявили, що не бажають вести переговори щодо відмови від ядерної зброї в односторонньому порядку.

Північна Корея вже відмінила переговори з Південною Кореєю, які були заплановані на 16 травня.

Потім перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори із США, так як від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Штати продовжать тиск на КНДР, проте все ж сподіваються на переговори.

Крім того, віце-президент США Майк Пенс розповів, що Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином.