Зустрічі з Путіним не буде? Трамп різко скасував поїздку до Давосу

Президент США Дональд Трамп раптово скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через проблеми з безпекою на державному кордоні.

"Через непримиренність демократів у питаннях безпеки кордонів і великого значення безпеки для нашої країни, я при всій повазі скасовую свою дуже важливу поїздку в швейцарський Давос на Всесвітній економічний форум", – написав американський лідер у Twitter.

Як повідомляється в Telegram-каналі Пул NЗ, не поїде в Давос слідом за Трампом і президент РФ Володимир Путін – російську делегацію очолить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін.

Нагадаємо, раніше через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" у країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF !