Зустрічі з Путіним не буде? Трамп різко скасував поїздку до Давосу

Президент США Дональд Трамп раптово скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через проблеми з безпекою на державному кордоні.
"Через непримиренність демократів у питаннях безпеки кордонів і великого значення безпеки для нашої країни, я при всій повазі скасовую свою дуже важливу поїздку в швейцарський Давос на Всесвітній економічний форум", – написав американський лідер у Twitter.
Як повідомляється в Telegram-каналі Пул NЗ, не поїде в Давос слідом за Трампом і президент РФ Володимир Путін – російську делегацію очолить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін.
Дональд Трамп
ТАСС
Нагадаємо, раніше через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" у країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.
Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF !- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою було оголошено 1 серпня 2018 року.
Трамп підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
У липні 2018-го вже виникала подібна криза. Тоді Трамп пригрозив, що припинить роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект, що стосується охорони кордонів.
22 грудня 2018 Конгрес США також не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).