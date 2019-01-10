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Зустрічі з Путіним не буде? Трамп різко скасував поїздку до Давосу

5.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп раптово скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через проблеми з безпекою на державному кордоні.

"Через непримиренність демократів у питаннях безпеки кордонів і великого значення безпеки для нашої країни, я при всій повазі скасовую свою дуже важливу поїздку в швейцарський Давос на Всесвітній економічний форум", – написав американський лідер у Twitter.

Як повідомляється в Telegram-каналі Пул NЗ, не поїде в Давос слідом за Трампом і президент РФ Володимир Путін – російську делегацію очолить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

Нагадаємо, раніше через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" у країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Прогнуться перед Т ...не сможет вот и не едет . А мож двойники - тройники пыни приболели ?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А Вова чего не едет, с японцами встретиться боится?
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Слава Майдану
Слава Майдану
Evlanov Sergey, Абэ 21 января собирается в РФ, вот и увидим кто боится.
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Питон Каа
Питон Каа
А зачем Путину встречаться с Трампом? Он пока все, что приказано, исполняет.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Питон Каа, оказывается ваш плешивый карлик может быть прекрасным исполнителем. Это лишний раз подтверждает, что бывший агент немецкого "Штази" послушно исполняет волю заокеанских хозяев. Да и не мог агент госдепа пиндосии Ельцин предложить в президенты московии человека, не являющегося агентом спецслужб США. Главное, что даже тролю это стало понятным и теперь ясно, почему с таким рвением выполняются все решения, исходящие из кремля. Вы ждете-не дождетесь развала собственной страны. И правильно - нет смысла кормить так много народов, "сидящих" на шее у московитов. Отделитесь от них и замкнитесь в пределах Садового кольца. Короче - держитесь росиянцы - конец федерации близок! Намного ближе, чем вы думаете.
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