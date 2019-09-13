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13 вересня • оновлено в 16:52
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Зустріч Зеленського з Трампом: стало відомо, про що говоритимуть президенти

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Президент України Володимир Зеленський обговорить із американським лідером Дональдом Трампом під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН стабілізацію ситуації на Донбасі та припинення війни.

Таку заяву зробив у кулуарах форуму Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю, 13 вересня, в Києві секретар РНБО Олександр Данилюк, пише УНІАН.

"Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують Україну в реформах, у посиленні сектора оборони й безпеки. США є одними з найважливіших партнерів для України. Питання стабілізації на сході України, припинення війни будуть обговорюватися нашими президентами", – наголосив він.

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Зустріч Зеленського з Трампом: з'явилися деталі

Зустріч Зеленського з Трампом: з'явилися деталі

Данилюк також підкреслив, що очікує на "продуктивну зустріч" президентів двох країн.

"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота і так іде, але президенти повинні зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці й, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", – додав він.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Трампом у період із 23 по 26 вересня у США.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
РНБО ООН Донбас
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