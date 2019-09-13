Зустріч Зеленського з Трампом: стало відомо, про що говоритимуть президенти

Президент України Володимир Зеленський обговорить із американським лідером Дональдом Трампом під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН стабілізацію ситуації на Донбасі та припинення війни.

Таку заяву зробив у кулуарах форуму Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в п'ятницю, 13 вересня, в Києві секретар РНБО Олександр Данилюк, пише УНІАН.

"Для нас США є стратегічним партнером. Вони підтримують Україну в реформах, у посиленні сектора оборони й безпеки. США є одними з найважливіших партнерів для України. Питання стабілізації на сході України, припинення війни будуть обговорюватися нашими президентами", – наголосив він.

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Данилюк також підкреслив, що очікує на "продуктивну зустріч" президентів двох країн.

"Ми обговоримо перелік питань, важливих для нашої двосторонньої співпраці. Робота і так іде, але президенти повинні зустрітися, щоб дати новий поштовх для цієї співпраці й, можливо, це дасть поштовх в інших питаннях", – додав він.

Олександр Данилюк УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Трампом у період із 23 по 26 вересня у США.

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