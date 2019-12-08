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8 грудня • оновлено в 19:01
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Зустріч Зеленського з Путіним у Парижі: з'явився остаточний графік

2.1т
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У неділю, 8 грудня,у Парижі було озвучено остаточний графік саміту в "нормандському форматі", в рамках якого 9 грудня зустрінуться президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін.

У розпорядженні кореспондента OBOZREVATEL з'явився погодинний розклад зустрічі.

Переговори почнуться о 14:00 і вже о 18:45 лідери повинні розповісти журналістам, про що вдалося домовитися.

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Зустріч Зеленського з Путіним у Парижі: з'явився графік

Зустріч Зеленського з Путіним у Парижі: з'явився графік

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Франція
Тег
нормандський формат
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
игра на пианино когда будет, в 17-00 или сразу с нее начнут?
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