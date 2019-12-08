Зустріч Зеленського з Путіним у Парижі: з'явився остаточний графік

У неділю, 8 грудня,у Парижі було озвучено остаточний графік саміту в "нормандському форматі", в рамках якого 9 грудня зустрінуться президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін.

У розпорядженні кореспондента OBOZREVATEL з'явився погодинний розклад зустрічі.

Переговори почнуться о 14:00 і вже о 18:45 лідери повинні розповісти журналістам, про що вдалося домовитися.

Зустріч Зеленського з Путіним у Парижі: з'явився графік

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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