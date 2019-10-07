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7 жовтня • оновлено в 17:53
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Зустріч Зеленського та Путіна: у Лукашенка напросилися в союзники

2.5т Читати матеріал російською

У Білорусі готові посприяти зустрічі будь-якого формату для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей під час міжнародної конференції "Мінського діалогу" з питань європейської безпеки

"Ви знаєте нашу позицію: ми завжди готові зробити все можливе, щоб конфлікт в Україні якомога швидше був завершений, зокрема й забезпечити (проведення. – Ред.) будь-яких зустрічей – у "нормандському форматі", розширеному "нормандському форматі", в інших форматах – якщо до нас надійдуть відповідні запити", – повідомив дипломат.

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Водночас посол підкреслив, що поки "конкретних пропозицій не було". Зазначимо, що в "нормандську четвірку" входять Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник ОБСЄ в ТКГ з питань України Мартін Сайдік заявив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів обох сторін на Донбасі біля міст Петрівське і Золоте Луганської області.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Додамо: волонтер Юрій Бірюков розповів, що на переговорах лідерів країн "нормандського формату" нібито може бути піднято питання повторного референдуму в анексованому РФ Криму.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Білорусь Мінськ
Тег
нормандський формат
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ключевая фраза: конфликт в Украине.
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филипп филипыч
филипп филипыч
хитрит батька. ему перевод всей торговли на схему беларусь+ очень нравиться)
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