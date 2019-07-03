Зустріч Зеленського і Трюдо: Канада приготувала військовий "подарунок"

Канада додала Україну в список країн, куди дозволено продавати канадську зброю.

Про це на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає прес-служба Офісу президента.

"Так, ми просуваємося вперед в дискусіях з питання збройної підтримки України. Крім військової місії, в якій бере участь Канада, ми також додали Україну до списку для покупок канадського зброї. І це позитивне рішення", – йдеться в повідомленні.

Трюдо підкреслив, що канадські компанії вже почали інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні.

"Продовжимо працювати з Україною для того, щоб вона отримувала ту підтримку, яка їй потрібна з боку Збройних сил Канади. Ми продовжимо операцію UNIFIER, і зробимо все, щоб Україна отримала необхідне обладнання", – додав Трюдо.

Глава канадського уряду зазначив, що вони будуть підтримувати Україну в боротьбі з військовою агресією Росії.

"Саме тому ми допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців. Також ми додали Україну до списку, який дозволяє експорт зброї. Ми визнаємо, що це те рішення, яке дозволяє нам боротися з діями Росії", – підсумував Трюдо.

Зеленський і Трюдо офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канада готова розглянути розширення санкцій проти Росії через порушення нею міжнародного законодавства і вторгнення в Україну.

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