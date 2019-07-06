Зустріч Зеленського і Трампа: стало відомо про важливий сигнал

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа повинна відбутися найближчим часом, так як Білий Дім приготував важливий сигнал для українського президента.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. "Ми чекаємо його візиту. Дата ще не призначена. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча і спілкувалися по телефону", – заявив він.

За його словами, США прагнуть дати Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля щодо "реальних реформ в Україні".

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Це реальна можливість для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадщини минулого", – підкреслив Волкер.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у виде розведення войск "Надзвичайно позитивний крок", Який прівертає Рамус до бездіяльності России. @SpecRepUkraine сказавши, что Україна має відіграті роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватімуть підтрімуваті ее Дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak - голоc Амepікі (@chastime) 5 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конгрес США затвердив увесь пакет допомоги (на $250 млн), який повинен бути наданий Україні в 2019 році для посилення національної безпеки і оборони.

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