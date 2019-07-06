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Зустріч Зеленського і Трампа: стало відомо про важливий сигнал

12.8тЧитати матеріал російською

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа повинна відбутися найближчим часом, так як Білий Дім приготував важливий сигнал для українського президента.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. "Ми чекаємо його візиту. Дата ще не призначена. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча і спілкувалися по телефону", – заявив він.

За його словами, США прагнуть дати Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля щодо "реальних реформ в Україні".

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Це реальна можливість для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадщини минулого", – підкреслив Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конгрес США затвердив увесь пакет допомоги (на $250 млн), який повинен бути наданий Україні в 2019 році для посилення національної безпеки і оборони.

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Особи
Володимир ЗеленськийКурт ВолкерДональд Трамп
Місце
США
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну если "важный сигнал", то в ближайшее время у Трампа ожидается банкет. И сейчас решают, где поставить рояль, на котором, для потехи гостей, Хох-ляцкий Шут сыграет своим обрезанным хVем!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Таракан приедет на аудинцию к слону))))
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Предвижу истерику пропагандистов Кремля в их заголовках в прессе: Что будет с Россией? Путена предупредят о встрече? На встрече лидера антироссийской коалиции Зеленского со стратегическим союзником Трампом будут обсуждать Россию. Чего ждать России от встречи мировых лидеров Зеленского и Трампа? Ну и на Обозе: Зеленский и Трамп указали России её место! Зеленский и Трамп загнали Россию в угол! На встрече с Трампом Зеленский мощно приструнил Путена! Трамп на чистейшей мове по секрету сказал Зеленскому что он и Мелания украинцы. СУГС, ёпста!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Павлов Дмитрий, Это если б ты был Гудковой)))
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2
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Юг Руси
Юг Руси
Павлов Дмитрий, ))))))))))))))))))))))))
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