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10 грудня • оновлено в 01:27
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Зустріч Зеленського і Путіна: з'явився текст остаточного документа

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За результатами саміту "нормандського формату", який відбувся 9 грудня в Парижі сторони підписали спільне комюніке.

Документ опинився в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У комюніке відображені основні домовленості країн "нормандської четвірки". Зокрема, Україна зобов'язується імплементувати законодавчо "формулу Штайнмаєра". Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці. До кінця року буде проведено обмін "усіх на всіх".

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Зустріч Зеленського і Путіна: з'явився текст остаточного документа

Також було погоджено повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинно початися до кінця року.

Зустріч Зеленського і Путіна: з'явився текст остаточного документа
Зустріч Зеленського і Путіна: з'явився текст остаточного документа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українській делегації розповіли перші подробиці переговорів.

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Автор
Ірина Кулініч
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К. Алла
К. Алла
Да поможет нам всем Бог. Последний раз по некасающимся меня напрямую делам я так нервничала, когда смотрела последний сезон Игры Престолов) Представляю, как нервничал Зеля!
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, шо на это скажут вытираны
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4
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2 из 3 ответов | показать все
Kasido Jeik
Kasido Jeik
Кристина Стефанова, оно те надо?
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Добрыня ., не Добрыня ты. Ты Злыдня :-)
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