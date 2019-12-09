Зустріч Зеленського і Путіна: з'явився текст остаточного документа

За результатами саміту "нормандського формату", який відбувся 9 грудня в Парижі сторони підписали спільне комюніке.

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У комюніке відображені основні домовленості країн "нормандської четвірки". Зокрема, Україна зобов'язується імплементувати законодавчо "формулу Штайнмаєра". Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці. До кінця року буде проведено обмін "усіх на всіх".

Також було погоджено повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинно початися до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українській делегації розповіли перші подробиці переговорів.

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