"Росія не просила!" У Путіна висловилися про зустріч із Зеленським

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що саміт у "нормандському форматі" не стане "чарівною паличкою" і не вирішить ключові проблеми у відносинах з Україною.

Позицію Кремля висловила в четвер, 28 листопада, на брифінгу в Москві офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "УНІАН".

Вона запевнила, що питання про очікування ставити некоректно, оскільки РФ не була ініціатором цієї зустрічі.

Захарова висловилася про зустріч Путіна з Зеленським

"Це питання треба ставити тим, хто її ініціював. Росія про цю зустріч не просила. Росія сказала, що зустріч заради зустрічі не має сенсу, Росія сказала, що потрібні конкретні кроки на землі", – зазначила Захарова.

За її словами, Кремль погодився на цей саміт лише після виконання іншими учасниками його умов.

Марія Захарова висловилася про зустріч Путіна з Зеленським politeka.net

"Позиція Москви глобально полягає в тому, що є Мінські домовленості, потрібна лише політична воля з боку Києва для їх повної імплементації та реалізації на землі. Ніякі додаткові зустрічі не зможуть стати чарівною паличкою для того, щоб Мінські домовленості реалізувалися самі собою. Їх потрібно реалізовувати Києву", – огризнулася Захарова.

"Не дивлячись на цю чітку позицію, ми почули про бажання Києва, Берліна і Парижа про проведення такої зустрічі. На неї погодилися після того, як ця вона була підготовлена з урахуванням тих кроків, про які я щойно сказала", – додала вона .

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

У Кремлі підтвердили, що зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. В рамках підготовки до неї у президента Росії Володимира Путіна 18 листопада запланована телефонна розмова, розповів його прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.