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12 листопада • оновлено в 06:41
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Зустріч Зеленського і Путіна: у МЗС озвучили нову умову Москви

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Спочатку існувало лише дві умови для зустрічі президентів України і Росії у нормандському форматі, але потім Москва зажадала ще розробити документ, який повинен бути підписаний на цій зустрічі.

Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV. "Ми обговорювали всього дві умови. Це було зафіксовано офіційно. Перша умова було в застосуванні формули Штайнмайєра. Друга умова – розведення військ на всіх трьох ділянках, яке завершили сьогодні (11 листопада)", – заявив він .

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"ТВ Центр"

Спочатку в Росії заговорили, що потрібен документ, оскільки необхідні"залізні домовленості".

"Потім ця фраза переросла у певний документ. Я хочу сказати, що ми не тільки не обговорювали, ми, як радники президентів, визначили дуже короткий документ, який пропонується подати. Цей документ перераховує лише те, що ми плануємо досягти під час цієї розмови", – пояснив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС України вважає, що Україна "загнала Росію в кут", зважившись на розведення військ на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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филя филя
филя филя
две цитаты из одной статьи и один вопрос: как может Россия будучи "загнанной в угол" ставить Украине "новые условия"?))
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