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Зустріч Зеленського і Путіна: президент України озвучив свої перші слова агресору

22.6тЧитати матеріал російською

Якщо запланована зустріч президента Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна відбудеться, то першими словами українського лідера стане нагадування агресору, що Крим і Донбас – це Україна.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив Зеленський, підкресливши, що він сподівається незабаром повернути під контроль України тимчасово окуповані території.

"Почнемо з того, що Донбас і Крим – це Україна. Ми сподіваємося, що скоро він (Крим. – Ред.) повернеться. Я дуже люблю Крим. Бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України", – сказав президент.

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Зеленський і кореспонденти Bild

Зеленський і кореспонденти Bild

Bild

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція) найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

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Теми
Війна на Донбасіанексія Криму
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
А че не Антарктида?! Ты у людей спроси, что там живут столетиями - про их выбор, а не то, что их коммунисты при СССР от республике к республике передавали.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Путин сам должен ответить чьи Крым и Донбасс.А потом в "миротворец" его!.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"запланированная встреча президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина"© Зеленский запланировал??? у Зеленского не слабый план!
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Викентий Зееленфройндт, Мистер Фикс! У Вас есть план? У меня есть два плана!)))
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