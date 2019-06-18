Зустріч Зеленського і Путіна: президент України озвучив свої перші слова агресору

Якщо запланована зустріч президента Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна відбудеться, то першими словами українського лідера стане нагадування агресору, що Крим і Донбас – це Україна.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив Зеленський, підкресливши, що він сподівається незабаром повернути під контроль України тимчасово окуповані території.

"Почнемо з того, що Донбас і Крим – це Україна. Ми сподіваємося, що скоро він (Крим. – Ред.) повернеться. Я дуже люблю Крим. Бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України", – сказав президент.

Зеленський і кореспонденти Bild Bild

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція) найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал