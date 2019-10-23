Зустріч з Путіним: у Кремлі "наїхали" на Зеленського

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва не вважає, що Україна виконала свої зобов'язання для відновлення роботи "нормандської четвірки".

Раніше про це під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером заявив Володимир Зеленський. Він повідомив, що розраховує на проведення зустрічі лідерів "Нормандське четвірки" найближчим часом.

"Ми не бачимо жодних змін в тій ситуації, яка сприяла б підготовці саміту" нормандської четвірки", - наводить РІА Новини слова Пєскова.

Дмитро Пєсков, Володимир Зеленський

Пєсков зазначив, що в Україні немає єдиної позиції щодо реалізації "формули Штайнмайера", а домовленості про розведення сил в Золотому і Петровському так і не виконані.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за його розрахунками вже в середині жовтня стане відома дата саміту "нормандського формату", в рамках якого він зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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