Зустріч з Путіним: у Кремлі "наїхали" на Зеленського

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва не вважає, що Україна виконала свої зобов'язання для відновлення роботи "нормандської четвірки".
Раніше про це під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером заявив Володимир Зеленський. Він повідомив, що розраховує на проведення зустрічі лідерів "Нормандське четвірки" найближчим часом.
"Ми не бачимо жодних змін в тій ситуації, яка сприяла б підготовці саміту" нормандської четвірки", - наводить РІА Новини слова Пєскова.
Дмитро Пєсков, Володимир Зеленський
Пєсков зазначив, що в Україні немає єдиної позиції щодо реалізації "формули Штайнмайера", а домовленості про розведення сил в Золотому і Петровському так і не виконані.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за його розрахунками вже в середині жовтня стане відома дата саміту "нормандського формату", в рамках якого він зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмайера" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним заявою про ситуацію на Донбасі і "формулою".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмайера" щодо Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.
У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.
Також Україна в особі команди президента Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмайера" ще в липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на утримання "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.
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