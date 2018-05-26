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Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: в Білому домі зробили заяву

2.3тЧитати новину російською

США направить делегацію до Сінгапуру для підготовки саміту з Північною Кореєю.

Про це повідомила прес-секретар Адміністрації президента США Сара Сандерс.

За її словами, делегація буде направлена ​​в Сінгапур, щоб "провести підготовку, якщо саміт відбудеться".

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Глави КНДР і Південної Кореї раптово провели зустріч: що сталося

Президент США Дональд Трамп в своєму Twitter написав, що в Білому домі немає розбіжностей щодо стратегії з питання Північної Кореї. А якщо навіть вони б були, то це "не мало б значення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня стало відомо, що США і КНДР почали вести прямі переговори з денуклеаризації Корейського півострова. До цього моменту в КНДР назвали умову, за якої країна відмовиться від ядерної зброї.

Потім перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори з США, так як від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Штати продовжать тиск на КНДР, проте все ж сподіваються на переговори.

25 травня президент США Дональд Трамп скасував переговори з Кім Чен Ином, які були заплановані на 12 червня. Пізніше, в цей же день, він сказав про можливість переговорів на саміті.

Читайте всі новини по темі "Ракетно-ядерна програма КНДР" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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