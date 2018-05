Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: в Білому домі зробили заяву

США направить делегацію до Сінгапуру для підготовки саміту з Північною Кореєю.

Про це повідомила прес-секретар Адміністрації президента США Сара Сандерс.

За її словами, делегація буде направлена ​​в Сінгапур, щоб "провести підготовку, якщо саміт відбудеться".

Президент США Дональд Трамп в своєму Twitter написав, що в Білому домі немає розбіжностей щодо стратегії з питання Північної Кореї. А якщо навіть вони б були, то це "не мало б значення".

JUST IN: The White House pre-advance team for North Korea summit will travel to Singapore as scheduled "in order to prepare should the summit take place," Press Sec. Sanders says.

Unlike what the Failing and Corrupt New York Times would like people to believe, there is ZERO disagreement within the Trump Administration as to how to deal with North Korea ... and if there was, it would not matter. The @nytimes has called me wrong right from the beginning!