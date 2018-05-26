Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: в Білому домі зробили заяву

США направить делегацію до Сінгапуру для підготовки саміту з Північною Кореєю.

Про це повідомила прес-секретар Адміністрації президента США Сара Сандерс.

За її словами, делегація буде направлена ​​в Сінгапур, щоб "провести підготовку, якщо саміт відбудеться".

Президент США Дональд Трамп в своєму Twitter написав, що в Білому домі немає розбіжностей щодо стратегії з питання Північної Кореї. А якщо навіть вони б були, то це "не мало б значення".

JUST IN: The White House pre-advance team for North Korea summit will travel to Singapore as scheduled "in order to prepare should the summit take place," Press Sec. Sanders says. - NBC Politics (@NBCPolitics) 26 травня 2018 р

Unlike what the Failing and Corrupt New York Times would like people to believe, there is ZERO disagreement within the Trump Administration as to how to deal with North Korea ... and if there was, it would not matter. The @nytimes has called me wrong right from the beginning! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня стало відомо, що США і КНДР почали вести прямі переговори з денуклеаризації Корейського півострова. До цього моменту в КНДР назвали умову, за якої країна відмовиться від ядерної зброї.

Потім перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори з США, так як від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Штати продовжать тиск на КНДР, проте все ж сподіваються на переговори.

25 травня президент США Дональд Трамп скасував переговори з Кім Чен Ином, які були заплановані на 12 червня. Пізніше, в цей же день, він сказав про можливість переговорів на саміті.