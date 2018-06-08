Зустріч Трампа і Путіна: названо можливі місце і дата

Президент Росії Володимир Путін може зустрітися з главою США Дональдом Трампом під час візиту в столицю Австрії в липні.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело в ЄС, Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца допомогти організувати влітку зустріч з американським президентом, пише УП.

"За словами самого Курца, запит про можливу зустріч Путін зробив під час офіційного візиту в австрійську столицю 5 червня. Канцлер Австрії пообіцяв звернутися до президента США з ініціативою проведення зустрічі", - заявив співрозмовник видання.

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Він зазначив, що в Білому домі вже вивчають цю пропозицію. Курц може обговорити це питання з послом США в Німеччині Річардом Гренелл під час візиту до Берліна на наступному тижні.

"Австрійці заявили про готовність провести на своїй території зустріч Путіна і Трампа. Мета переговорів - послабити напругу у відносинах Росії і Сполучених Штатів по Сирії, Україні та інших питаннях", - підкреслюють співрозмовники.

За інформацією газети, Путін сказав Курцу, що готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої на липень поїздки глави Білого дому в Європу на саміт НАТО.

"І Путін, і Трамп "бажають зустрічі", але не хочуть, щоб вона проходила в американській столиці і вважають за краще провести її в "нейтральному "місці", - заявило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над підготовкою зустрічі глави Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.