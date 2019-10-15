Розведення сил і обмін полоненими: окупанти в Мінську зірвали зустріч ТКГ

Тристороння контактна група із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 15 жовтня, не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими.

Подробиці повідомила в Facebook прессекретарка представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона вказала, що виконання безпекового блоку питань Мінських угод є ключовим для повернення миру на Донбас. Оліфер звернула увагу на численні порушення з боку терористів.

Розведення й обмін: окупанти зірвали зустріч ТКГ

"Всупереч Мінським домовленостям, НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема у районі н.п. Золоте і Петрівське, де має відбутися розведення сил і засобів. Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може пройти тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Незважаючи на зобов'язання, зафіксовані Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не зводять з лінії зіткнення важку артилерію, зате розміщують на передовій танки і міномети", – обурилася вона.

За словами Оліфер, українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод можливе тільки за умови виконання наступних пунктів:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і Мінськими угодами.

Також Україна запропонувала провести розведення сил ще в 4 зонах – e районі населених пунктів Кальміуське, Новоазовське, Саханка і Кумачове.

"РБК-Україна" з посиланням на білоруські ЗМІ повідомляє, що зустріч закінчилася достроково, оскільки представники сторін не дійшли згоди з ключових питань.

Учасники переговорного процесу завчасно покинули Дипсервіс-хол, де проходило засідання ТКГ. Сторони не змогли узгодити обмін полоненими, а також відновлення соціальних виплат жителям окупованого Донбасу.

За даними "Інтерфаксу", ТКГ не змогла домовитися і про новий графік відведення військ на пілотних ділянках. "Сторонам не вдалося прийти до консенсусу в питанні про затвердження нового графіку розведення сил у Петрівському і Золотому", – сказало джерело.

"Незважаючи на всі докази представників "Л/ДНР ", РФ і ОБСЄ, українська сторона чомусь наполягає на тому, що розведенню повинні передувати 7 днів перемир'я", – цинічно прокоментувала зустріч представник "ДНР" Наталія Никанорова.

Як писав OBOZREVATEL:

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