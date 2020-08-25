Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" скасували

Зустріч радників глав держав у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка була призначена на 28 серпня в Парижі, скасовано.

Причиною нібито стали розбіжності щодо підсумкових документів. Про це з посиланням на близьке до переговорів джерело повідомляє російський "Інтерфакс".

"Зустріч скасовано через відсутність узгодження проєктів підсумкових документів або розбіжностей до них із боку Німеччини, Франції та України", – сказав співрозмовник агентства.

Він також додав, що нову дату "нормандської" зустрічі радників глав Німеччини, Франції, України і Росії поки не визначено.

Зазначимо, що перед цим видання Vesti.ua повідомляло, ніби переговори політичних радників "нормандського формату" 28 серпня можуть не відбутися. До того ж офіційною причиною перенесення зустрічі могла стати відмова сторони, яка її приймає.

Підкреслюється, що відмовляється від зустрічі російська сторона – "через її безперспективність". Зокрема, співрозмовник ЗМІ заявив, нібито у представників РФ немає часу для того, "щоб узгодити пункти переговорів з представниками невизнаних республік".

"Зустріч перенесли на вимогу Дмитра Козака, голови адміністрації президента Росії. Російська сторона відмовляється проводити переговори, які ні до чого не зобов'язують. У Кремлі наполягають на тому, щоб порядок роботи в переговорній групі не порушувався й у сторін був час для узгодження позицій", – пише видання з посиланням на джерела.

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