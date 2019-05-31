Зустріч Путіна з Зеленським: в Кремлі зробили заяву

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про необхідність відновити обговорення виконання Мінських домовленостей в рамках нормандського формату.

"Після того, як в Україні з'явився новий президент, знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних мінських домовленостей. І звичайно, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі", - сказав Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Разом з тим, щоб зустріч на вищому рівні відбулася, необхідно, щоб дозріли умови, щоб було розуміння щодо готовності української сторони йти на виконання мінських домовленостей, на прямий контакт з представниками самопроголошених республік. Ця тематика обговорювалася, але конкретних спроб поки немає", - додав він.

За словами Пєскова, "все це вимагає подальшого прояснення".

Зустріч Зеленського і Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" [Україна, Німеччина, Франція і Росія] по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

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